Стала известна программа новогодних представлений в Самарской Олимпийской Деревне

С 28 декабря и каждый день новогодних каникул Самарская Олимпийская Деревня ждет горожан и гостей города на самую масштабную спортивно-развлекательную елку. 15 бесплатных площадок, праздничные интерактивные представления, каждый день разные события дня, фан-аттракционы, детская дискотека и бесплатные концерты с зажигательными хитами ежедневно в 20.00.

Катки для взрослых и малышей с пунктом проката, лыжная трасса с возможностью арендовать оборудование и с подсветкой в вечернее время, хоккейная площадка, площадка фан-керлинга, площадка для игры в юкигассен, две горки, арт-аллея снеговиков, гигантский кикер, аттракцион "Прыгни как Соболев", беговелы на лыжах, инклюзивный парк, фуд-корт и многое другое. Отличная альтернатива салатам — Новый год в стиле ЗОЖ!

Снегурочка и ее друзья ждут детей в самом волшебном месте Олимпийской Деревни — сказочном Тереме Снегурочки. Это увлекательное, театрализованное представление, в котором оживают любимые герои сказок. Они рассказывают интересные истории и дают задания, которые необходимо выполнить перед встречей с красавицей Снегурочкой.

Снеговик-почтовик расскажет о нелегкой работе почты Деда Мороза и предложит написать свое письмо с заветным желанием. Сказочница расскажет о Тропе сказочных побед и познакомит детей с хозяйкой Терема. И, конечно же, сама Снегурочка встретит посетителей, расскажет о Дедушке Морозе и даже поделится интересными вещицами из "волшебного сундука сказок".

29 декабря в 20.00 — концерт группы Мадам Брошкина, Самара

Выступающая с полноценной духовой секцией банда превращает поп-хиты от народно любимой "Ксюши" до нетленок Дорна в бодрейший разудалый ска-панк, без зазрения совести придумывая стопроцентно любимым вам песням новые версии. В этот вечер на танцполе будет жарко!

30 декабря в 20.00 — Ди-джей сет

31 декабря — новогодняя программа и сказочный салют:

12:00-14:00 — Событие дня — Лыжный забег, которым мы проводим уходящий год. Каждый участник получит приз.

20:00-03:00 — Встречаем Новый год вместе! Вас ждет большой концерт на главной сцене #sportvill, а также дискотека для детей и взрослых, подарки и призы. В этот день играют: барабанное шоу знаменитых самарских ударниц праздничного труда Loud Street Girl. Квартет саксофонистов "Наши люди".

Электрофолк трио NeZabava: народные плясовые в современной обработке. Певческий ансамбль "Добро", исполняющий современные версии народных и авторских песен. Знаменитый театрализованный музыкальный перфоманс "Пластилиновый Дождь". Кавер-группы "ЭкватОр и "Корица". Ваши любимые плясовые в исполнении дуэта "Матреха". Специальное поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

1:30 — новогодний салют из 4600 залпов!

Для гостей будут работать две бесплатные парковки, будет продлено время работы общественного транспорта и будут запущены три шаттла от остановок общественного транспорта до деревни.

Вход свободный, площадки бесплатные.