В Самаре появился парк бесплатных зимних развлечений

В субботу, 28 декабря, в 12:00 на последней миле стадиона "Самара Арена" начал работать новый масштабный круглогодичный спортивный проект Самарская Олимпийская Деревня.

С 28 декабря по 8 января с 12:00 до 22:00 в парке гостей ждут 15 бесплатных площадок: единственная в Самаре 3-километровая лыжня с подсветкой в вечернее и ночное время; открытые катки и горки для взрослых и детей; веселые аттракционы "Прыгни как Соболев", "Рогатка" "Эйрбенд", "СуперСани"; площадки с беговелами на лыжах для малышей, фан-керлинг, юкигассен, арт-аллея снеговиков, олимпиада в валенках, футбольная и хоккейная площадки.

В "Тереме Снегурочки" каждые 10 минут стартует театрализованный квест для детей со сказочными и новогодними героями, почтой Деда Мороза и, конечно, хозяйкой терема.

Днем посетителей ждут спортивные состязания и турниры, а вечером в 20:00 на Главной сцене парка будут проходить бесплатные живые концерты. 31 декабря программа для гостей Самарской Олимпийской Деревни продлится до 3 часов ночи с концертами, Дедом Морозом, Снегурочкой и новогодним салютом.

Для того, чтобы было легко добраться до Самарской Олимпийской Деревни, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле, работают две больших бесплатных парковки.

Вход на все площадки свободный.