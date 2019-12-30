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Уроженец Самары стал обладателем бриллиантовой совы в "Что? Где? Когда?"

МОСКВА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уроженец Самары 27-летний Кирилл Чернышев стал обладателем бриллиантовой совы в финале года телепередачи "Что? Где? Когда?".

Фото: https://www.facebook.com/chgktv/

Игра состоялась в воскресенье, 29 декабря, в Москве и завершилась со счетом 6:5 в пользу знатоков. Кирилл Чернышев, по мнению магистров клуба и ведущего, стал самым сильным игроком поединка.

"Свой совсем-совсем первый шаг в ЧГК я сделал лет в пять, когда папа и его друзья играли какой-то редкий для 1998 г. турнир в самарском кинотеатре "Современник", а мы с еще несколькими ребятами сидели сбоку и тоже под шумок сдавали ответы. Не вспомню, на сколько вопросов мы ответили (скорее всего, примерно на ноль), но до сих пор помню обиду от того, что на вопрос с ответом "пиво" нам не зачли ответ "вино". Восемь лет я отходил от такой несправедливости и по-настоящему играть в ЧГК начал в 2006 г., когда тренер Людмила Федоровна Баранова позвала меня принять участие в специальной смене лагеря "Заря" (замечательнейшей институции самарского школьного ЧГК, существующей, насколько знаю, до сих). После этого несколько лет играл в команде гимназии № 1, а с момента поступления в университет играю за команду Integro, хотя студенческое ЧГК покидало меня по разным командам, где мы то по одну, то по разные стороны баррикад играли с многими игроками клуба (и особенно нашей команды)", — рассказывал ранее Кирилл в посвященном игре сообществе в социальной сети.

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