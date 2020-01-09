Новогодние праздники в Самарской области прошли без чрезвычайных происшествий

В четверг, 9 января, в первый официальный рабочий день 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами муниципалитетов, руководителей ведомств и членами областного правительства, на котором были подведены итоги новогодних праздников, оперативная обстановка в регионе и планы работы на будущее.

В новогодние праздники было проведено 6,5 тыс. театрализованных и концертных программ, спектаклей, новогодних утренников, рождественских елок и других культурно-массовых мероприятий. В них приняли участие более 450 тыс. жителей, из которых 250 тыс. — дети. Самые масштабные гуляния состоялись 31 декабря в областной столице — на площади Куйбышева и в "Олимпийской деревне" возле стадиона "Самара Арена". Все мероприятия прошли в штатном режиме, без чрезвычайных происшествий.

Особое внимание в январские праздники было уделено обеспечению бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. По данным Главного управления МЧС России по Самарской области, в регионе не зафиксировано чрезвычайных происшествий и крупных коммунальных аварий. "На объектах ЖКХ случаев нарушения жизнеобеспечения населения не зарегистрировано, произошло 13 технологических инцидентов, все были ликвидированы в течение 12 часов", — сказал глава ведомства Олег Бойко.

Губернатор поручил руководству министерства энергетики и ЖКХ и главам муниципалитетов не снижать бдительность, особо контролировать состояния систем теплообеспечения. Глава региона подчеркнул: необходимо пристально следить в том числе за состоянием газового оборудования в многоквартирных и частных домах, ведь с начала отопительного сезона уже зафиксировано 19 случаев отравления угарным газом. Дмитрий Азаров поручил врио министра министерства энергетики и ЖКХ Михаилу Татаринцеву подготовить анализ случаев отравления газом в МКД, определить, есть ли обслуживающие организации, дома которых чаще всего попадают в печальную статистику.

В новогодние праздники расчистку дорог регионального значения от снега обеспечивали от 180 до 500 единиц дорожной техники ежесуточно — в зависимости от погодных условий. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 0 до — 4 °C, временами будет идти снег.

Глава региона поручил коммунальным службам следить за перепадами температуры и оперативно расчищать проезжие части и тротуары от снега, чтобы не допустить заторов и обледенений дорожного полотна и пешеходных зон.