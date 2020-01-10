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Власть и политика

Правительство РФ приватизирует самарский племзавод, дезинфекционный центр и набережную в Тольятти

МОСКВА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 гг., согласно которому государство продаст акции нескольких объектов в Самарской области. Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, размещено на сайте правительства РФ.

Так, в список вошли самарский племенной завод "Кряж", Специализированное ремонтное предприятие № 3 в пос. Подстепновка, Самарский дезинфекционный центр и набережная реки Волги в Комсомольском районе Тольятти. Речь идет о территории по адресу ул. Коммунистическая, 96. Кроме самой набережной приватизации подлежат речной пассажирский вокзал и причальные стенки.

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