МЧС рекомендует отказаться от купания на Крещение в открытых водоемах

В пятницу, 10 января, участники оперативного совещания при губернаторе Самарской области обсудили подготовку к празднованию Крещения Господня. По традиции, в Крещенскую ночь (с 18 на 19 января) во всех православных храмах пройдут праздничные службы.

Что касается крещенских купаний, в этом году они будут проводиться у храмов. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендовало отказаться от организации мест для купания на открытых водоемах, поскольку толщина льда недостаточна для обеспечения безопасности купающихся.

Это связано с теплой погодой, которая установилась в декабре прошлого года и январе текущего. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, столбик термометра чаще всего будет также показывать нулевую отметку.

"Толщина льда на малых реках региона составляет не более 20 см. Толщина льда на Волге и ее притоках составляет менее 15 см, наблюдается ледостав с торосами, - подчеркнул в ходе совещания начальник регионального главка МЧС Олег Бойко. - В связи со сложившейся обстановкой считаю необходимым запретить купание на открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня".

Глава региона подчеркнул: безопасность жителей региона - прежде всего. "Ваша оценка ситуации ясна. Прогноз мы видим, рассчитывать на то, что будет прочный и надежный лед, не приходится, поэтому решение надо принимать", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил главам муниципалитетов вместе с епархиями проработать вопрос и организовать специальные места для купания при храмах. "Нужно отнестись к этому со всей серьезностью", - призвал руководитель области.

За сохранение жизни и здоровья каждого верующего выступают и священнослужители Самарской Митрополии. Клирик храма Казанской Божией Матери отец Алексей (Кузнецов) отметил, что среди людей нередко возникает мнение, будто при погружении в прорубь человеку прощаются грехи. "Это не так: грехи отпускаются в таинстве покаяния, исповеди. Чтобы встретить праздник по-христиански, нужно прийти в храм на богослужение, исповедоваться и причаститься", - отметил отец Алексей.

"Но ко всему нужно подходить взвешенно и рассудительно. Если кто-то из верующих решит окунуться, то лучше сделать это при храмах в специально организованных местах. В этом году МЧС не рекомендует устраивать купели на открытых водоемах", - подчеркнул священнослужитель. При этом он добавил, что если нет возможности искупаться, то можно набрать воды в храме и умыться ею дома.

Отметим, что о местах организации крещенских купелей будет сообщено дополнительно.