Дмитрий Азаров провел совещание по приоритетным проектам региона

Губернатор Дмитрий Азаров 11 января провел совещание, посвященное приоритетным проектам на территории Самарской области.

Такие обсуждения с участием министерств и ведомств, руководителей профильных организаций, представителей бизнеса проходят ежегодно и уже принесли плоды.

"Традиционно на январских совещаниях решаются знаковые для региона вопросы. Мы активно обсуждали строительство моста через Волгу — сейчас оно идет полным ходом, говорили о достройке моста через реку Самара — он уже принимает автолюбителей области и гостей региона. Решали, как задействовать недостроенное здание на Крымской площади — сейчас в нем располагается Шестой кассационный суд, открытие которого повысило статус региона и Самары как судебной столицы", — отметил глава региона.

Сейчас в числе приоритетных проектов, которые реализуют в регионе в ближайшее время, члены областного кабмина вместе с представителями духовенства обсудили создание туристско–паломнического комплекса на территории сел Ташла и Мусорка. Предполагается, что его центром станет Троицкий женский монастырь, где хранится чудотворная икона Божией Матери "Избавительница от бед", а также Святой источник, куда регулярно приезжают паломники со всей России. Именно реконструкция источника и создание около него удобной инфраструктуры станет первым этапом проекта. По словам митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, важно проводить все работы таким образом, чтобы не мешать потоку многочисленных паломников и туристов.

В дальнейшем предполагается обустройство пешеходных троп до села Мусорка, где располагается храм в честь святых бессребреников Космы и Дамиана. Это позволит значительно увеличить поток паломников и развить туристическую отрасль, являющуюся одним из значительных драйверов в экономике Ставропольского района.