Тольяттинцам будет запрещено купаться в Волге на Крещение

Во время аппаратного совещания в Тольятти 13 января обсудили вопрос безопасности крещенских купаний. Согласно прозвучавшей информации, жителям будет запрещено ритуальное омовение в прорубях.

Как сообщили представители департамента безопасности, 10 января в администрации собрался оргкомитет по подготовке и проведению крещенских купаний. В нем приняли участие специалисты ГИМС и главного управления областного МЧС, линейного отдела УВД на транспорте, спасатели. Обсуждали задачи предотвращения несчастных случаев на водных объектах Тольятти в период крещенских купаний.

Обследования на Куйбышевском водохранилище показали, что ледовая обстановка неблагоприятная. Есть немало участков, где толщина льда достигла всего 5-10 см в ширину, имеются торосы, у берега наблюдается открытая вода и подмыв береговой линии.

В районе западного пляжа у шестого жилого квартала Автозаводского района и у речного вокзала толщина льда чуть побольше 19-20 см. Но даже этот показатель в два раза меньше нормы. Чтобы люди могли массово выходить на ледовое поле водохранилища и быть в безопасности, важно, чтобы лед был не менее 35 см толщиной.

Прогноз погоды на будущее тоже не обещает морозов. Всю неделю температура воздуха днем ожидается от 0 до -5 градусов, а ночью от -2 до -8. Самая холодная ночь может быть 16 января, когда похолодает до -9 в среднем.

В итоге комиссия решила, что проведение массовых мероприятий на волжском льду опасно. Оргкомитет принял решение не организовывать купели на территории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ и общественные купания здесь исключить.

Для обеспечения безопасности жителей, а также по рекомендации областного ГУ МЧС крещенские купания организуют на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова. В дополнение существующей здесь проруби организуют еще две дополнительные купели, где обеспечат все меры безопасности.