Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке дорог от снега и наледи

В понедельник, 13 января, на оперативном совещании с главами кабмина, руководителями муниципалитетов и ведомств в связи с начавшимся снегопадом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил активизировать работу по расчистке дорог всех категорий от снега и наледи.

По сообщениям начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, до конца недели ночные температуры будут варьироваться в переделах от -3 до -7 °C, при этом ожидаются осадки в виде снега. "На сегодня Приволжское УГМС дало прогноз, что местами будет метель, ухудшение видимости до 500 м", — сказал руководитель ведомства.

Глава региона отметил, что в сложившихся погодных условиях необходима полная мобилизация ответственных служб. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил всем структурам предпринять максимальные усилия для того, чтобы не допустить образования заторов на дорогах. В частности, поручено "сдвинуть" сроки проведения дневной и ночной уборки — вывести технику и рабочих на улицы раньше, чем это происходит в штатном режиме, чтобы не допустить образования снежного наката на дорогах.

"Все проблемные участки как на федеральных трассах, так и на региональных, мы знаем, — отметил глава региона. — Зачастую сложности возникают в населенных пунктах, им уделяйте особое внимание. Понимаю, что в дневное время, когда на дорогах высокий трафик, работы выполнять сложно, но люди должны видеть работу спецслужб, быть уверенными, что дороги будут очищены. Поэтому коллеги, главы муниципалитетов, организовывайте работу в своих населенных пунктах".