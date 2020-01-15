Дмитрий Азаров: "В каждом слове президента чувствовалась забота о будущем нашей страны"

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин в шестнадцатый раз обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию и жителям страны. Впервые оно оглашается в начале года, чтобы сразу начинать решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, стоящие перед государством.

Церемония прошла в Москве, в Центральном выставочном центре "Манеж". Участие приняли представители верхней и нижней палат парламента, министры, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов. Самарскую область представлял губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году глава государства основное внимание в своем послании сосредоточил на социальной сфере и начал с демографии. Решить вопрос повышения рождаемости помогут новые меры поддержки семей. Президент озвучил принципиальное решение: программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года. "Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года - это 466,6 тыс. рублей. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка", - уверен Владимир Путин.

Комментируя это решение, Дмитрий Азаров подчеркнул: "Я уверен, это будет еще больше стимулировать и прекращать сомнения молодых семей при принятии решения о том, чтобы появился первый, долгожданный и, совершенно точно, любимый ребенок".

Глава государства предложил увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. рублей. "Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616, 6 тыс. рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться".

"На территории Самарской области мы приняли свое решение: чтобы поддержать рождение первого ребенка, с 1 января текущего года при рождении первенца мы предоставляем "подарок новорожденному", который обеспечивает младенца всем первым необходимым. Но, конечно, выплата материнского капитала, я уверен, будет еще больше стимулировать молодые семьи на принятие решений о том, чтобы появился первый, долгожданный и, совершенно точно, любимый ребенок", - уверен Дмитрий Азаров.

Еще одна мера поддержки семей с детьми касается ипотечного кредитования. При рождении третьего ребенка государство будет гасить за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Получается, что семья с тремя детьми сможет вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей.

Прямая угроза демографическому будущему - по мнению главы государства, низкие доходы граждан. "Порядка 70-80% семей с низкими доходами - это именно семьи с детьми", - озвучил цифры президент. Он напомнил о новых мерах поддержки, которые начали действовать с 1 января этого года. В частности, семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего и последующих детей.

"Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит, - отметил глава государства. - Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020-го года".

Эти выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Чтобы получать новую меру поддержки, достаточно будет подать заявление с указанием официального дохода. Президент подчеркнул, что процедура должна быть максимально простой для граждан, в том числе с использованием портала госуслуг. На первоначальном этапе сумма выплат должна составить половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей.

Еще одна новая мера социальной поддержки касается обеспечения бесплатным горячим питанием в школах детей с 1 по 4 класс. При этом глава государства поставил задачу: обеспечить образовательные учреждения необходимым инвентарем и поставками, чтобы еда была качественной и полезной. Бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

"Внимание президента к семьям с детьми на протяжении всей его работы очень велико, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. - Меры это очень важные. И решение по обеспечению горячим питанием школьников начальных классов давно назрело. Мы обсуждали его с фракцией "Единой России" в Самарской губернской думе, готовили его, предлагали на федеральном уровне. И в кратчайшие сроки это поручение президента на территории Самарской области выполним".

Одним из важнейших и самых чувствительных вопросов для родителей, по мнению президента, является возможность устройства ребенка в ясли. Владимир Путин отметил, что регионам страны из федерального бюджета были выделены значительные средства на открытие до конца 2021 года 255 тыс. мест в яслях.

Самарская область в этом вопросе показывает устойчивую положительную динамику. Только в 2019 году в регионе открыто в общей сложности более четырех тысяч мест в детских садах, из них 2229 - для детей в возрасте до 3 лет.

Владимир Путин поручил губернаторам определить количество необходимых дополнительных мест в школах и внести изменения в соответствующий национальный проект "Образование". "Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей", - отметил глава государства.

Что касается Самарской области, в прошлом году благодаря национальным проектам открыты два новых учреждения в общей сложности на 2860 мест. Активными темпами ведется техническое переоснащение образовательных организаций. В рамках реализации нацпроекта "Образование" в регионе создано 45 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Весь комплекс мер позволит раскрыть способности каждого ребенка.

"Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета", - сообщил президент. При этом все региональные доплаты будут также сохранены.

Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться. "Речь идет о людях, специалистах, которые работают в важнейших для общества и страны сферах, их труд должен оплачиваться достойно и справедливо", - подчеркнул Владимир Путин.

"Мы, безусловно, сохраним все доплаты, которые есть в регионе для тех, кто занимается в школе воспитанием, но и дополнительно эти средства, которые будут выделяться из федерального бюджета, будут способствовать поддержке педагогов, которые ведут большую работу по воспитанию граждан страны", - отметил Дмитрий Азаров.

Президент также предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах регионов, в приоритетном порядке тем субъектам, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. Он поставил задачу: обеспечить специалистами отрасль здравоохранения уже к 2024 году, особенно первичное звено - и предложил изменить порядок приема абитуриентов в медицинские вузы. "По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%", - сказал глава государства.

При этом квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов, которые, в свою очередь, должны предоставить будущим выпускникам гарантию трудоустройства. Что касается ординатуры, президент предложил по самым дефицитным направлениям установить 100%-е целевое обучение.

Говоря о системе здравоохранения, Владимир Путин отметил, что уже с этого года начнется поэтапное внедрение новой системы оплаты труда - с установлением фиксированной доли окладов и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат, стимулирующих надбавок.

В этом году необходимо завершить развертывание сети ФАПов. По поручению президента они должны быть оснащены необходимым оборудованием, также будут отремонтированы и оборудованы поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи - в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Вопросы демографии, вопросы здравоохранения - это те сферы, которые граждане страны (во всяком случае, жители Самарской области) считают наиболее важными, им и было уделено первостепенное внимание. Конечно, по здравоохранению очень важное решение - по модернизации первичного звена, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Это то, куда обращается каждый человек, и средства, дополнительно выделяемые на эти нужды, - 550 млрд руб. - дадут колоссальный эффект по всей стране, и Самарская область - здесь не исключение".

В регионе в прошлом году в полной мере уже заработали 14 ФАПов, в 2020 их число увеличится еще на 18. До конца года будет закуплено оборудование для 14 детских поликлинических отделений. Строятся и реконструируются больницы для взрослых. Запущена система профилактических медицинских осмотров, причем впервые они включают обязательные обследования на онкологические заболевания.

Отдельный блок послания был посвящен развитию экономики страны. "Опережающее социально-экономическое развитие невозможно и без создания возможностей для самореализации гражданина. Весь социальный блок в послании президента был нацелен на это. Но развитие страны невозможно без опережающего экономического развития", - подчеркнул губернатор Самарской области. По мнению Дмитрия Азарова, рекордно низкие темпы инфляции (по итогам прошлого года это 3%) создают дополнительные предпосылки для увеличения инвестиций.

Президент отметил, что в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл и нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Прирост инвестиций с этого года должен составлять не менее 5%. Для этого будут сохранены налоговые условия для бизнеса, а также принят новый пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.



"Президент сегодня поручил правительству РФ возвращать бюджетам региональным 2/3 средств выпадающих доходов при предоставлении налогового вычета, - отметил губернатор. - Очень важное решение, которое создает дополнительные возможности для Самарской области по привлечению инвестиций".

Владимир Путин в своем послании затронул и вопросы реализации национального проекта "Культура". Напомним, рабочую группу Государственного совета по этому направлению по поручению главы государства возглавляет Дмитрий Азаров.

"Целый ряд предложений рабочей группы Госсовета по культуре нашли свое отражение в решениях, которые приняты на федеральном уровне, приняты президентом, - отметил губернатор Самарского региона. - Меры поддержки работников культуры на селе, которые предлагала наша рабочая группа, разработаны и уже приняты. Сегодня было оглашено решение по поддержке дополнительного образования и в первую очередь - детских школ искусств. Я очень рад тому, что рабочая группа выработала предложения, которые нашли свое отражение и в послании президента".

Владимир Путин в своем послании затронул темы экологии, национальной безопасности, обороны, внесения изменений в Конституцию страны и ряд других, в том числе сохранение исторической памяти.

"Сегодня то, как президент представил свое послание, говорит о том, что Владимир Владимирович - безусловный лидер нации. В каждом слове президента чувствовались забота, любовь и уважение к каждому гражданину страны, забота о будущем нашей страны, нашей великой Родины, и о каждом следующем этапе ее развития", - подчеркнул глава региона.