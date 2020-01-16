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Интернет Транспорт и связь

Клиенты Tele2 из регионов Приволжья в праздники скачали вдвое больше трафика, чем годом ранее

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подвела итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора в Приволжье скачали вдвое больше трафика, чем в 2019 году. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8%.

Фото: предоставлено Tele2

В новогодние праздники абоненты Tele2 в регионах Приволжья использовали вдвое больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми качающими пользователями интернета за время зимних праздников стали жители Нижегородской и Ульяновской областей, республик Удмуртии, Татарстана и Чувашии. Традиционные лидеры по потреблению data-услуг — нижегородцы — за первые восемь дней нового года скачали 3 Пт трафика, что также вдвое превысило объем потребления годом ранее.

Общая продолжительность звонков абонентов Tele2 из регионов Приволжья в период с 1 по 8 января 2020 года выросла на 8% по сравнению с прошлым годом. В число лидеров рейтинга "самых говорящих" регионов Приволжья вошли нижегородцы, ульяновцы и абоненты Tele2 Удмуртии. При этом пик активности во всех регионах ожидаемо пришелся на 1 и 7 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: в новогоднюю ночь клиенты Tele2 по всей стране отправили на 3% больше сообщений, чем в прошлом году.

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