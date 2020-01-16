Дмитрий Азаров отметил профессионализм Михаила Мишустина по опыту работы региона с ФНС

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире международного телеканала RTVI ответил на вопросы журналистов, поделившись опытом совместной работы региона с федеральной налоговой службой и Михаилом Мишустиным, возглавлявшим службу с 2010 года.

Напомним, в среду, 15 января, после оглашения послания президент Владимир Путин принял отставку правительства страны и в этот же день предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы на должность главы федерального кабинета министров на утверждение членам парламента. Сегодня Государственная дума согласовала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.

Дмитрий Азаров отметил, что "Самарская область за последние 2 года значительно нарастила налоговый потенциал", увеличив тем самым объем поступлений средств как в областной, так и федеральный бюджеты.

Только в прошлом году объем налоговых и неналоговых поступлений в региональную казну увеличился на 3,5 млрд руб., или на 2,4% по сравнению с 2018 годом. Основной прирост обеспечили налог на доходы физических лиц, которые увеличились на 2,4 млрд руб. по сравнению с 2018 годом и налог, взимаемый с связи с применением упрощенной системы налогообложения (рост на 1,1 млрд руб.).

"В работе по наращиванию налоговой базы мы рука об руку трудимся именно с налоговой службой, в том числе, обсуждали проблематику и с Михаилом Владимировичем Мишустиным, — отметил Дмитрий Азаров. — Сегодня благодаря выработанным и принятым решениям налоговая служба страны является, пожалуй, самым высокотехнологичным органом власти".

Напомним, Михаил Мишустин возглавил ведомство в 2010 году. Среди его достижений эксперты отмечают работу по развитию цифровых сервисов для удобства жителей страны по оплате налогов, а также сокращение проверок для бизнеса в десятки раз.

"Профессионализм, инновация, энергия — именно эти три качества, присущие Михаилу Владимировичу, я бы отметил в первую очередь", — сказал глава региона, отвечая на вопрос журналистов RTVI о личных качествах нового главы кабинета министров.