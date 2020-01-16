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Губернатор Власть и политика

﻿Дмитрий Азаров и Игорь Комаров обсудили основные направления работы региона

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 января, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с полномочным представителем президента РФ В ПФО Игорем Комаровым.

Стороны обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов за 2019 год и задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Кроме того, Дмитрий Азаров и Игорь Комаров рассмотрели планы подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ и совету ПФО, который пройдет в Самарской области в первом квартале этого года.

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