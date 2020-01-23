В Шенталинском районе выявлен очаг бешенства

На территории Самарской губернии в 2020 г. выявлен второй очаг бешенства, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" при исследовании мазков из головного мозга лисы, обнаруженной на территории с. Аксаково Шенталинского района, — выявлен антиген вируса бешенства.

Напомним, что неделей ранее очаг бешенства был зафиксирован в Похвистневском районе.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые меры, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.