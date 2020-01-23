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Общество

В Шенталинском районе выявлен очаг бешенства

ШЕНТАЛА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской губернии в 2020 г. выявлен второй очаг бешенства, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" при исследовании мазков из головного мозга лисы, обнаруженной на территории с. Аксаково Шенталинского района, — выявлен антиген вируса бешенства.

Напомним, что неделей ранее очаг бешенства был зафиксирован в Похвистневском районе. 

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые меры, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.

Бешенство — смертельно-опасное, неизлечимое заболевание, которому подвержены как животные, так и человек. В случае укуса или ослюнения больным или диким животным, необходимо обязательно и в кратчайшие сроки провести курс профилактической антирабической вакцинации. Единственный способ избежать заболевания - вакцинация. 

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