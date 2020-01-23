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"Ростелеком" расчистил небо над Самарой

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 году "Ростелеком" перенес 33 км воздушных линий, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов Самары, в подземную кабельную канализацию. Всего за шесть лет реализации программы "Чистое небо" цифровой оператор убрал с улиц областной столицы более 260 км кабельных коммуникаций.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Подземные сооружения защищают инфраструктуру связи от внешних воздействий. По статистике, аварии под землей происходят в среднем в тридцать раз реже, чем на открытых участках".

"Ростелеком" предлагает операторам не только собственные подземные коммуникации, компания готова провести проектно-изыскательские работы и выполнить демонтаж воздушных линий.

В Самаре программу поддержали пять крупнейших федеральных и региональных игроков рынка.

Алик Носов, территориальный управляющий Самарского кластера ПАО "ВымпелКом":

"Воздушные линии портят облик города, в котором часто проходят всероссийские и международные мероприятия. Инициатива "Ростелекома" несет в себе и экономическую выгоду: подземные сооружения значительно увеличивают срок службы объектов связи и сокращают затраты на их техническое обслуживание. Сбереженные средства будут направлены на модернизацию оборудования и строительство сетей на новых территориях".

Тарифы "Ростелекома" на предоставление места операторам в кабельной канализации рассчитываются на основании требований постановления Правительства РФ № 1284 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи" от 29 ноября 2014 года и базируются на экономически обоснованных затратах. Тарифы являются публичными, их повышение происходит не чаще раза в год, в то время как при воздушном размещении владельцы опор могут применять иные подходы к тарифной политике.

Второй этап программы "Чистое небо" начнется в феврале и продлится до декабря текущего года.

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