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Губернатор Власть и политика

Губернатор принял участие в расширенном заседании коллегии регионального ГУ МВД

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 января, состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Самарской области, участие в котором приняли Губернатор региона Дмитрий Азаров, заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, председатель губернской думы Геннадий Котельников.

Фото: samregion.ru

На заседании были подведены итоги оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе за прошлый год, а также определены ключевые цели и задачи на текущий 2020-й.

Губернатор подчеркнул: борьба с преступностью — дело не только исключительно правоохранительных органов. "Очень многое зависит от социально-экономической ситуации, занятости населения, эффективности профилактических мер, — отметил Дмитрий Азаров. — Совместная деятельность по итогам 2019 года позволила обеспечить позитивную динамику по ряду основных показателей, характеризующих уровень безопасности граждан, не допустить роста социальной напряженности и обострения криминогенной обстановки в регионе".

Начальник областного главка Александр Винников отметил, что на сегодняшний день уровень преступности в Самарском регионе ниже, чем в среднем по России. По итогам прошлого года в регионе всего зарегистрировано 42640 преступлений. При этом снизилась количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, краж, поджогов и хулиганства.

Кроме того, меньше правонарушений совершено на улицах и в общественных местах. Это отметил и глава региона. "Благодаря решениям президента страны Владимира Владимировича Путина сегодня выделяются колоссальные средства на благоустройство общественных пространств, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — И мы комплексно подходим к решению задачи: занимаясь благоустройством территории, повышением уровня комфорта, мы, в первую очередь, думаем о безопасности граждан, советуемся с правоохранительными органами. На это я нацеливаю и всех своих коллег из муниципалитетов".

Согласно статистике, раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев в Самарской области превысила 90%, также раскрыто более половины краж автомобилей и краж из квартир.

"Всего установлено 16,5 тысяч лиц, виновных в совершении преступлений. Расследовано, направлено в суд 7 уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и участников преступных сообществ", — отметил начальник регионального главка. К примеру, к уголовной ответственности привлечены 29 участников этнической преступной организации, осуществлявших сбыт поддельных денежных купюр на территории 12 регионов России.

Игорь Зубов отметил, что в Самарской области сохраняется стабильная оперативная обстановка, налажено тесное взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Центральный аппарат Министерства уже дал свою оценку — по совокупности показателей областной главк занимает 12 место среди других территориальных органов МВД. "Это достойной место и хорошая оценка, — отметил заместитель министра, поздравляя сотрудников полиции. — Вы проделали большую ответственную работу, которая получила достойную оценку".

При этом, на четверть отмечен рост количества фактов продажи и сбыта наркотиков. Перекрыто 10 крупных каналов поставки только по итогам прошлого года, из незаконного оборота изъято в общей сложности более 140 килограммов запрещенных веществ. Такие цифры, в первую очередь, говорят о том, что сотрудники главка усилили работу в этом направлении и добиваются все больших результатов.

Тем не менее, по мнению заместителя руководителя ведомства, еще есть к чему стремиться. "Главная задача, которая ставится перед нами, — выявление этих преступлений с точки зрения производства наркотиков, распространения — то, что мы называем организованной наркопреступностью", — поручил Игорь Зубов. Важно также усилить профилактические меры, особенно среди подростков и молодежи.

Дмитрий Азаров заявил о готовности правительства к более тесной совместной работе на основе предложений и рекомендаций сотрудников областного главка. "Мы готовы рассмотреть дополнительные предложения, в том числе для работы муниципалитетов, особенно приграничных территорий. Можем подключить активных граждан, — обратил внимание силовиков губернатор. — Но нам нужны предложения, которые эффективно работали бы на результат".

По мнению Дмитрия Азарова, в последние годы благодаря эффективному взаимодействию органов МВД и областного правительства усилена работа по выявлению преступлений экономического характера. К числу насущных в данной сфере относятся вопросы, связанные с преступлениями в жилищно-коммунальной сфере, при долевом строительстве многоквартирных домов, правонарушениями в сфере оборота металлов, фактами нелегальной торговли.

"Наращиваются усилия по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности, наблюдается существенный рост: органами внутренних дел зарегистрировано 2287 преступлений в сфере экономики", — озвучил данные Александр Винников.

В отношении недобросовестных застройщиков по итогам прошлого года возбуждено 7 уголовных дел. При этом были установлены лица, которые незаконным путем попали в реестр обманутых дольщиков. В настоящее время сотрудники полиции установлено 7 таких фактов. Работа в этом направлении продолжается.

Говоря о результатах работы, Александр Винников также отметил, что в прошлом году ликвидировано 8 цехов по производству нелегальной алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято свыше 17 тысяч декалитров напитков. Пресечена деятельность 47 игорных заведений.

"В приоритете остается борьба с коррупцией, в том числе взяточничеством. К уголовной ответственности привлечено 63 человека", — сказал начальник областного управления МВД.

Проводимые в регионе мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" способствовали снижению числа погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей.

Успешной работе сотрудников полиции способствовало и укрепление материально-технической базы. Губернатор напомнил, что в рамках соглашения, заключенного между правительством Самарской области и МВД России, в прошлом году было отремонтировано 3 здания органов внутренних дел, переданы современные компьютеры, видеорегистраторы, системы хранении данных. А 21 января пополнился парк автомобилей — всего в рамках соглашения и по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было передано 65 машин для участковых уполномоченных и сотрудников ДПС. "Безусловно эту работу мы продолжим, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Понимаем, что техническая оснащенность сегодня во многом предопределяет эффективность работы органов правопорядка".

Заместитель министра обратил особое внимание на необходимость противодействия киберпреступности и определил приоритетные задачи по различным направлениям оперативно-служебной деятельности на текущий год. "В Самарской области накоплен большой опыт по разработке специального программного обеспечения для предотвращения таких преступлений", — отметил замминистра.

Глава региона напомнил, что одной из IT-компаний разработана специальная информационная система анализа девиантного поведения пользователей соцсетей. "Мы планируем применять эту систему на территории Самарской области, — отметил Дмитрий Азаров. — Она уже вызвала очень серьезный интерес у целого ряда других регионов и федеральных структур". Игорь Зубов предложил областному главку вместе с Правительством региона запустить совместный пилотный проект.

Кроме того, предупреждению преступности в данной сфере может способствовать более активная работа по правовому информированию и просвещению населения, привлечению студенчества к работе по выявлению опасного контента в сети, уверен губернатор. Он поручил рассмотреть этот вопрос на совете ректоров, который возглавляет академик, президент СамГМУ Геннадий Котельников.

Особое внимание руководитель региона обратил на профилактику безнадзорности и подростковой преступности. Региональным бюджетом ежегодно предусматривается порядка 800 млн руб. на мероприятия по организации отдыха и трудоустройства несовершеннолетних. "Мы планируем эту работу продолжать и повышать ее эффективность", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Он обратился к руководителю областного главка с тем, чтобы совместными усилиями выработать дополнительные решения по этому направлению совместной работы.

В завершении заседания коллегии, Игорь Зубов отметил, что на плечах каждого сотрудника полиции лежит основная ответственность за общественный порядок: "Вы сегодня нужны своей стране, вы нужны народу".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что от эффективности работы сотрудников полиции зависит уровень доверия людей к власти вообще. "Это очень серьезный показатель вашего труда, — подчеркнул спикер областного парламента. — Главное управление внутренних дел области активно взаимодействует с Самарской губернской думой в законотворческой деятельности, участвует в заседаниях комитетов Думы, "круглых столов", думских слушаниях. В результате за последние годы в совместной работе было разработано около 20 областных и федеральных законопроектов, из них только в 2019 году принято 2 областных закона и внесено в Государственную Думу 2 федеральных законопроекта".

Важнейшая задача текущего года — проведение всех мероприятий, посвященных 75-летию Победой в Великой Отечественной войне. "Этот год объявлен президентом страны Годом памяти и славы. 75-летие Победы — святой для каждого гражданина страны праздник, который должен быть в полной мере обеспечен мерами безопасности", — подчеркнул Глава региона.

Дмитрий Азаров также обратил особое внимание на обеспечение безопасности в период голосования и выборных процедур.

"Мы с вами знаем из послания президента страны о том, что поправки в Конституцию РФ, озвученные главой государства, предполагается обсудить с гражданами страны. И, как мы предполагаем, будет проведено общероссийское голосование, — отметил губернатор. — Обеспечение безопасности во время голосования — важнейшая задача".

Руководитель области выразил уверенность, что все намеченные цели и планы будут в полной мере реализованы, и по итогам уже текущего года удастся добиться успешных показателей.

В завершение расширенного заседания коллегии Дмитрий Азаров и Игорь Зубов вручили государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам ГУ МВД России по Самарской области.

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