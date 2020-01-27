Дмитрий Азаров провел встречу с талантливыми студентами региона

В понедельник, 27 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился со студентами вузов и ссузов Самарской области, которые достигли особых успехов в науке, спорте, творчестве, волонтерстве, общественной деятельности. Ребята поделились с главой региона своими планами на будущее и предложениями по развитию родного края.

Встреча приурочена к "профессиональному празднику" учащихся — всероссийскому Дню студента. Корнями он восходит к 25 января 1755 года: именно в этот день императрица России Елизавета I подписала указ об открытии Московского университета. Официально же "свой день" студенты приобрели 15 лет назад, когда президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Система высшего и среднего профессионального образования в регионе представлена целым спектром мощнейших вузов и ссузов, в которых получают знания свыше 170 тыс. человек. Вузы Самарской области ведут не только образовательную, но и научную деятельность. Высшие школы занимаются разработкой новых технологий и подготовкой кадров для космического, авиационного, автомобилестроительного, машиностроительного и нефтехимического кластеров, участвуют в стратегических программах инновационного развития страны и региона.

Образовательный процесс в вузах и ссузах области носит практико-ориентированный характер: студенты выполняют проектные и практические работы на протяжении нескольких семестров, в том числе на крупных предприятиях региона.

К примеру, в Самарском университете есть команда студентов "RocketLAV", которая разрабатывает и запускает в небо собственные экспериментальные ракеты. В декабре 2019 года молодые инженеры вернулись из Парижа с победой в международном конкурсе молодежных технических клубов, претендовавших на премию в области космоса и промышленности (Prix de Espace en Industrie-2019). По результатам защит проектов именно самарская команда стала лауреатом премии Национального космического агентства Франции — CNES. Студенты представили на конкурс экспериментальную ракету TSR 2.0.

Проект защищали студенты Глеб Бурдонов и Антон Полтораднев. Защита проходила на английском языке, и по признаниям молодых ученых, это не вызвало никаких сложностей: родной вуз подготовил ребят, помог избежать языкового барьера: "Знания, которые дает нам вуз, бесценны. И нам хочется как можно скорее применять их на практике. Поэтому я и вошел в команду "RocketLAV", — рассказал Антон Полтораднев на встрече с губернатором. Глеб и Антон, как и другие студенты губернии, достигшие успехов в науке, спорте, творчестве, волонтерстве, общественной деятельности, рассказали главе региона о том, над какими проектами уже работают и чем планируют заниматься в дальнейшем.

Обращаясь к присутствующим, Дмитрий Азаров сказал: "Вы — авангард молодежи, люди, которые имеют свое видение будущего не только нашего региона, но и страны. Очень важно, что каждый из вас стремится узнавать больше, овладевать знаниями, профессиональными навыками. Рад тому, что студенческая среда у нас очень живая и подвижная. У нас много межвузовских, междисциплинарных проектов, которые объединяют студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Уверен, что будущее нашей Самарской области и нашей страны окажется в надежных руках".

Глава региона подчеркнул, что правительство области уделяет особое внимание созданию достойных условий для самореализации молодежи в общественной сфере, творческой и научной деятельности. К примеру, для выявления и развития талантливых детей и молодежи в регионе реализуются научно-образовательные программы "Взлет", "Полет" и "Орбита", где школьники и студенты вопрощают идеи в проекты. В этой работе ребятам помогают специалисты ведущих вузов, научных организаций и предприятий региона. В программах задействовано более 5 тыс. школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2 тыс. учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона.

Дмитрий Азаров обратил внимание ребят на то, что сегодня этой работе придан мощный импульс — благодаря национальному проекту "Образование", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

"Часто сравнивают поколение студентов 50-х, 60-х, 80-х, "нулевых", нынешних времен. И я хотел бы отметить, что сейчас созданы несопоставимо более комфортные условия для получения знаний, — обратился к студентам Дмитрий Азаров. — Все в ваших руках, все зависит от вашего желания, энергии, настойчивости, а возможности для этого государство сегодня создает".

Во время диалога, который продлился более трех часов, студенты презентовали свои проекты и задавали вопросы главе региона и председателю совета ректоров, спикеру губернской думы Геннадию Котельникову, который также принял участие во встрече.

Студент Самарского энергетического колледжа Антон Уваров предложил создать на базе одного из ссузов медиа-центр, основной задачей которого будет сохранение исторической памяти о городе. Студенты выразили готовность составить архив фотографий архитектурных памятников и примечательных городских зданий.

Губернатор поддержал идею ребят, а также рассказал, что опыт оцифровки исторических памятников в регионе уже есть. В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в области создается цифровой архив всех военных памятников и мемориалов.

"Это очень важно. Невозможно любить то, чего не знаешь. И чем больше мы узнаем о своем родном крае, с тем большей теплотой и любовью относимся к его прошлому и настоящему. В сердце остается то, что имеет историю", — сказал губернатор.

Председатель робототехнического клуба "ROBOTIC" Даниил Блайберг предложил создать в области первый робототехнический фестиваль. Дмитрий Азаров одобрил эту инициативу и поручил профильным министерствам заняться этим вопросом. В частности, глава региона поручил проработать вариант проведения фестиваля на площадке молодежного форума "iВолга".

Студенты медицинского университета вышли с инициативой о создании "школы", которая будет заниматься распространением актуальных знаний о социально значимых заболеваниях и способах оказания первой медицинской помощи среди школьников. По задумке студентов, волонтеры-медики будут обучать школьников старших классов, а те, в свою очередь, — распространять знания среди учеников младшего звена. "Информация молодежью воспринимается иначе, если исходит от сверстников, а не от взрослых, поэтому проект стоит поддержать, — прокомментировал идею Дмитрий Азаров. — Давайте прорабатывать этот вопрос".

На встрече студенты спросили Дмитрия Азарова, планируется ли увеличивать количество бюджетных мест в вузах и ссузах Самарской области в соответствии с задачей, обозначенной президентом РФ в послании Федеральному Собранию. Губернатор сообщил студентам, что в этом году в вузах региона уже создано около 11 тыс. бюджетных мест, и правительство намерено увеличивать это число в дальнейшем по приоритетным для региона специальностям.

Еще один актуальный вопрос, который был поднят студенткой аграрного университета Елизаветой Петуховой — введение льгот на межмуниципальных маршрутах для студентов. Девушка рассказала, что, к примеру, студенту сельскохозяйственного университета, проживающему в областной столице, ежемесячно приходится тратить на дорогу несколько тысяч рублей, так как до вуза в пос. Усть-Кинельский ходят исключительно коммерческие межмуниципальные маршруты, не предусматривающие оплату транспортной картой студента. Глава региона подчеркнул, что вопрос введения льготной оплаты проезда для студентов на подобных маршрутах заслуживает отдельного внимания и обязательно будет решен.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров заверил ребят, что все прозвучавшие предложения будут взяты на вооружения и проработаны. Он поблагодарил студентов за содержательную беседу и за деятельность, которые они уже ведут на благо родного края.