В Самаре обсудили подготовку к юбилею Великой Победы

Во вторник, 28 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание региональной Общественной палаты, посвященное подготовке и проведению Года памяти и славы честь 75-летия Великой Победы. В нем приняли участие Почетные граждане области, ветераны, общественники, волонтеры, представители ветеранских и молодежных организаций.

Решение посвятить 2020 г. Великой Отечественной войне, ее героям, сохранению памяти о солдатах и их боевых подвигах, заботе о ветеранах и детях войны принял президент страны Владимир Путин, объявив 2020-й Годом памяти и славы. По поручению главы государства созданы всероссийский и региональные Оргкомитеты "Победа", задача которых — составить программу масштабных, красочных мероприятий, продумать конкретные направления и формы работы подготовки к юбилею, а также привлечь к разработке и реализации этих планов жителей страны.

В Самарской области масштабная работа по подготовке торжественных и памятных мероприятиях началась еще в 2019 г., ее возглавил губернатор Дмитрий Азаров. При формировании плана мероприятий особое внимание уделяют сбору мнений жителей, рассмотрению инициатив общественных и ветеранских организаций.

Открывая встречу с общественниками, Дмитрий Азаров подчеркнул: "Мы с вами встречаемся в очень важный и ответственный момент для нашей страны. Совсем недавно, 15 января, президент Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному Собранию сформулировал принципиально важные, по-настоящему судьбоносные, исторические инициативы, — отметил губернатор. — По существу, это не только представление президентом главного политического документа года, а обращение к настоящему и будущему нашего народа. Программа сбережения и преумножения главного богатства страны — ее людей".

Глава региона акцентировал внимание присутствующих на том, что одним из ключевых смыслов послания является подготовка к юбилею Великой Победы и забота о ветеранах. "Сегодня мы собрались, чтобы еще раз продумать и обсудить, как пройдет этот год у нас в Самарской области, что нам нужно всем вместе сделать, чтобы наполнить этот большой праздник живым содержанием, благодарностью к поколению победителей, памятью о том, какой ценой была добыта эта победа".

Дмитрий Азаров особо подчеркнул: несмотря на то, что огромная работа в этом направлении уже проделана, сформирован детальный план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Великой Победы, правительство региона ждет предложений от самарцев по дополнению и корректировке документа. "Утвержденный план не статичен и должен дополняться новыми мероприятиями и идеями, чтобы каждый мог найти свое место в этом общенародном деле", — сказал Дмитрий Азаров. В качестве примера губернатор привел инициативу реготделения партии "Единая Россия": партийцы предложили взять шефство над каждым ветераном, а также провести в городах и районах специальные субботники для приведения в порядок воинских мемориалов и территорий возле них.

"Думаю, что это тема надпартийная, общечеловеческая, всенародная", — подчеркнул губернатор. Также глава региона обратил внимание участников заседания на то, что в плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы много разнообразных и интересных идей, акций, в каждой из которых можно принять неформальное участие. "А можно и предложить что-то свое, сделать что-то для соседа-ветерана, для школьного музея, для праздничного концерта", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Подробнее о плане мероприятий на заседании рассказал и. о. руководителя администрации губернатора Самарской области, заместитель председателя областного оргкомитета "Победа" Юрий Рожин. Он отметил, что старт торжественным мероприятиям дал Парад Памяти, прошедший в областной столице 7 ноября 2019 года. В этом же году в регионе уже состоялся ряд памятных мероприятий, приуроченных, в том числе к Дням воинской славы. К примеру, накануне в области отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, а 2 февраля организуют торжественные возложения цветов, классные часы в школах и встречи с ветеранами в честь разгрома фашистских войск под Сталинградом.

"Также в области сейчас набирает обороты проект, который реализуется по инициативе общественности — это интерактивная карта истории региона в период с 1945 по 2020 год, — рассказал Юрий Рожин. — В ее создании участвовали граждане во всех городах, районах региона. Они предоставляли исторические сведения о трудовом подвиге жителей своей малой родины".

Зампредседателя Оргкомитета сообщил, что идет работа по обобщению данных, для жителей региона карта станет доступна в марте. Впоследствии именно интерактивная карта истории трудовых подвигов станет платформой для проведения познавательных онлайн-викторин на тему роли региона в Великой Победе.

Большая часть торжественных событий состоится в мае. Их откроет концерт академического ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова на пл. Куйбышева. Кроме того, с 5 мая на ул. Куйбышева в Самаре заработает интерактивный музей под открытым небом. Улица будет оформлена в стилистике военного времени, здесь организуют тематические экскурсии, театрализованные постановки и кинолектории. Также в эти дни на пл. Куйбышева ежедневно будут проводить праздничные концерты, а по вечерам на площади Славы будут проходить представления "Ожившие страницы истории".

Самым яркие мероприятия пройдут в День Победы, 9 мая. Утром в областной столице состоится Парад Победы с участием авиации и Бессмертного полка. Шествие полка, ставшего символом праздника, пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Глава региона подчеркнул — важно поддержать эту общественную инициативу, оказать необходимую поддержку людям, которые хотят влиться в ряды "Бессмертного полка". Кроме того, в 2020 г. праздничный салют 9 мая будет не только в Самаре, но и во всех населенных пунктах области.

Юрий Рожин отметил, что акции, концерты, лектории и другие мероприятия затронут каждый город и поселок региона. Муниципалитеты проводят работы по смысловому наполнению торжеств, уделяя особое внимание истории своего населенного пункта, историям своих земляков.

По поручению главы региона, большая работа ведется по приведению в порядок воинских захоронений героев. В регионе расположено 151 воинское захоронение, в которых покоятся более 2,5 тыс. военнослужащих, погибших с 1941 по 1945 годы.

"Уже в 2019 г. проведены первые работы на некоторых объектах в Жигулевске, Октябрьске, Чапаевске, в Большечерниговском и Челновершинском районах, — сказал Юрий Рожин. — Значительная работа проделана в Самаре, на территории историко-мемориального кладбища "Городское".

Эту работу продолжат и после 9 мая: на федеральном уровне принята программа увековечивания памяти погибших защитников отечества, в соответствии с которой региону выделят более 7 млн рублей. К этим деньгам добавят и средства областного бюджета. Это позволит провести ремонтно-восстановительные работы на 61 воинском захоронении и установить мемориальные знаки на 34 захоронениях.

Участники заседания поделились идеями и предложениями по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, Герой Советского Союза, Почетный гражданин Самарской области, почетный председатель Оргкомитета "Победа" Владимир Чудайкин предложил создать в Кировском районе Самары музей трудовой славы Безымянки. "Прошу выделить средства на создание такого музея. Это уже даже не нам нужно, а молодым, для школ", — сказал он.

Летом 1941 г., после начала Великой Отечественной войны, именно на территорию Безымянки эвакуировали авиазаводы и другие промышленные предприятия из городов центра и запада европейской части СССР. А 10 декабря 1941 г. взлетел первый самолет (Ил-2), выпущенный на безымянской площадке. "На Безымянке выпускали по 16 самолетов в день в годы войны. Немцы наших Куйбышевский самолетов боялись как огня", — напомнил Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко.

Дмитрий Азаров заверил, что работу по созданию музея организуют в кратчайшие сроки. "Мы обязаны с этой задачей справиться, — сказал глава региона. — Безымянка появилась в годы войны, и ей мы обязаны вкладом Самарской области в Победу".

Также Дмитрий Азаров поддержал предложения Владимира Чудайкина, касающиеся организации высококачественного медицинского осмотра ветеранов региона на дому и разработки памятки для учителей по проведению классных часов на тему истории Великой Отечественной войны и роли региона в Великой Победе.

"У нас запланировано проведение уроков памяти во всех школах, в каждом классе, но совершенно точно нам необходимо подготовить памятку по проведению этих уроков, — обратился Дмитрий Азаров к Владимиру Чудайкину. — В нынешних условиях это тем более важно, ведь нередко даже учителя, которые преподавали историю войны в советское время, не сталкивались с такой масштабной фальсификацией и клеветой. Нам нужно в этой памятке ответить на те вопросы, которые якобы существуют о истории Великой Отечественной войны, которые "вбрасываются" на различных интернет-ресурсах".

Во время обсуждения программы торжественный и памятных мероприятий из зала задали вопрос о наведении порядка на ул. Победы — освобождении ее от обилия торговых объектов, озеленении и благоустройстве. Дмитрий Азаров отметил, что эта работа обязательно должна быть проведена и дал соответствующее поручение главе города Елене Лапушкиной.

Руководитель ассоциации инвалидов-колясочников "Десница" Евгений Печерских обратился с предложением в рамках Года памяти и славы проводить мероприятия, которые бы рассказывали о вкладе общественных, добровольческих и религиозных организаций в Великую Победу. Он подчеркнул, что люди мало знают об этой стороне войны, что необходимо восполнить этот пробел. Эта инициатива нашла широкую поддержку зала.

Одной из центральных тем заседания стало присвоение Самаре статуса "Город трудовой доблести". Напомним, в декабре 2019 г. президент страны Владимир Путин внес в Государственную Думу РФ законопроект о присвоении этого почетного звания. Согласно законопроекту, звание "Город трудовой доблести" присвоят городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, "обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность". В таких городах устанавливят стелу с изображением герба города и текстом указа, проводить мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

"Коллеги, у меня нет никаких сомнений, что Самара (Куйбышев) должна в числе первых получить статус "Города трудовой доблести". По-другому просто не может быть! Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла, перед родным краем!" — эти слова Дмитрия Азарова зал встретил аплодисментами.

Тыловой Куйбышев жил по законам военного времени. Город превратился в один большой конвейер — с осени 1941 г. область приняла и разместила около 80 заводов с территорий, оказавшихся под угрозой оккупации. Часто на переезд им отводили не больше двух — трех дней. Огромное предприятие должно было сняться с места, погрузиться на поезда и развернуться на Волге. Неимоверными усилиями эвакуированные заводы уже через один-два месяца после переезда начинали выпускать необходимую фронту продукцию. В тяжелейших условиях военного времени область не только выстояла и оказала неоценимую помощь фронту, но и пережила своеобразную промышленную революцию, превратившись в один из крупнейших индустриальных районов страны.

"За годы войны в Куйбышеве выпустили 40 тыс. самолетов, 70 тыс. минометов, 500 тыс. снарядов, — отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. — Мы должны сделать все, чтобы наш город одним из первых получил звание "Города трудовой доблести".

Основанием для присвоения звания "Города трудовой славы" может стать награждение предприятий госнаградами и (или) вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, подтвержденные факты трудового героизма жителей города во период войны. За трудовые подвиги в годы Великой Отечественной около 21,5 тыс. тружеников тыла, предприятий и организаций Куйбышева получили Орден Трудового Красного Знамени, около 50 тыс. тружеников тыла были награждены медалью "За трудовую доблесть", более 44 тыс. человек получили медали "За трудовое отличие".

Губернатор уже дал поручение о подготовке научно-исторического обоснования вклада Куйбышева в Великую Победу — так как на федеральном уровне решение будут приниматься с учетом этих сведений. При этом глава региона отметил, что веское слово по этому вопросу должна сказать общественность, ветеранские организации, молодежь, трудовые коллективы, экспертно-научное сообщество, институты гражданского общества, все граждане Самарской области. Дмитрия Азарова поддержали присутствующие в зале.

"Трудовой подвиг жителей Куйбышевской области невозможно переоценить. После войны промышленность нашей губернии вышла на передовые рубежи, — сказал Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Самары Геннадий Аншаков. — Я уверен, что трудовой подвиг нашей области достоин того, чтобы Самаре присвоили это почетное звание".

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов от лица организации обещал оказать содействие этой инициативе. "Мы все с вами прекрасно помним и чтим трудовой подвиг наших старших товарищей, нашего прекрасного города. Поэтому наши люди заслужили, чтобы Самара носила звание "Города трудовой доблести", — сказал он. — Дмитрий Игоревич, ветеранские организации Самарской области поддержат и примут активное участие во всех мероприятиях, которые будут направлены на то, чтобы нашему городу было присвоено это прекрасное звание".

Еще один вопрос касался распределения грантовых средств, которые Самарская область получила в конце 2019 г. по результатам оценки эффективности регионального управления и достижения показателей нацпроектов. Напомним, по итогам исследования, проведенного в соответствии с Указом президента, 63-й регион вошел в первую пятерку субъектов, получивших наивысшую оценку, и стал лидером регионального развития в ПФО. В связи с этим федеральные власти выделили дополнительное финансирование — около 1,5 млрд рублей.

Глава региона неоднократно подчеркивал: решение о том, как распоряжаться этой суммой, должны принимать жители региона. Именно им предстоит решить, на какие цели направят средства гранта. "Зарабатывали эту награду все граждане, это — наш общий успех. Значит, и распорядиться дополнительными деньгами должны сами люди — это будет справедливо", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор призвал все общественные объединения, жителей Самарской области внести предложения относительно того, как распорядиться этими деньгами. Несколько предложений прозвучало уже во время встречи. Они касались благоустройства улиц и общественных пространств, пополнения парка общественного транспорта. К примеру, председатель Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лидия Дубаева отметила, в год 75-летия Великой Победы целесообразно будет вернуть ветеранам льготы, которые перестали действовать в регионе в начале 2017 года.

"В свое время наше региональное правительство приняло постановление о лишении льгот ветеранов труда федерального значения, пенсионеров и других категорий льготных граждан. Тогда это решение было воспринято очень болезненно, — обратилась женщина к Дмитрию Азарову. — Именно сейчас, в этот год, этот вопрос необходимо решить положительно. Мне кажется, что в регионе сейчас есть все условия, мы просим вас решить вопрос о полном возращении льгот. Это было бы большим праздником для всех наших земляков и жителей Самарской области".

"Согласен с вами, это решение многие считают несправедливым, — сказал Дмитрий Азаров. — Уверен, что люди нас с вами поддержат. Давайте посоветуемся с ними".

Широкое обсуждение по вопросу планируют провести в ближайшее время, сбором и анализом мнений займется Общественная палата.