В Самарской области обсудят инициативу возврата льгот ветеранам

В Самарской области ветеранские организации вышли с инициативой вернуть ветеранам труда и другим категориям граждан льготы, отмененные в начале 2017 года. Это предложение прозвучало 28 января на расширенном заседании Общественной палаты Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

К главе региона обратилась председатель Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда ВС и правоохранительных органов Лидия Дубаева. В год 75-летия Великой Победы она попросила уделить особое внимание ветеранам и труженикам тыла — вернуть им утраченные выплаты. На эти цели можно направить средства гранта — 1,5 млрд руб., которые Самарская область получила за эффективную работу органов власти.

"Хочется, чтобы в Год памяти и славы решались вопросы и социального плана. Всем ветеранам, труженикам тыла, людям льготных категорий необходимо вернуть утраченные льготы", — сказала Дубаева.

"Согласен с вами. Уверен, что люди нас поддержат. Давайте посоветуемся с жителями региона", — ответил Дмитрий Азаров.

Обсуждение вопроса начнется в ближайшее время. В пользу возвращения льгот уже высказались представители молодежных организаций области. "Эти люди не должны ни в чем нуждаться. Они должны получать удовольствие от жизни, дышать полной грудью", — говорит руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Евгений Ривкинд.

Возвращение льгот поддерживают и "Волонтеры Победы". "Важно, что этот вопрос подняли представители ветеранского сообщества. Для них это значимо и актуально. Думаю, на это предложение стоит обратить внимание", — говорит председатель реготделения этой организации Динара Ибрашева.

Еще одна важная инициатива — присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести". В декабре 2019 г. президент страны Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект о присвоении этого почетного звания. По мнению главы государства, оно необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе городов и предприятий в победу над нацизмом.

"Куйбышев — город-труженик, куда были эвакуированы десятки крупных заводов, включая производство легендарных штурмовиков Ил-2. Это вооружение, техника, артиллерийские и минометные снаряды, это подвиг наших речников, возивших топливо для фронта, — подчеркивает Евгений Ривкинд. — Сейчас об этом знают в основном только жители нашей губернии, но подвиг наших земляков достоин того, чтобы им гордились и в других регионах".

"Этот вопрос очень подробно обсуждался на вчерашнем заседании Общественной палаты, — сказала Динара Ибрашева. — Конечно, многие города достойны подобного звания, но вклад Куйбышева неоспорим".