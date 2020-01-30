В Тольятти готовили к продаже просроченную семгу и речную рыбу без ветдокументов

В морозильной камере тольяттинского ООО "Рыбалов–Альянс" сотрудники Управления Россельхознадзора обнаружили 183 кг семги с истекшим сроком годности, которую готовили к переработке и продаже, сообщает пресс-служба ведомства. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной по согласованию с Волжской межрегиональной прокуратурой.

В другом холодильнике было обнаружено 1305 кг обезличенной речной рыбы (судак, щука, сазан, лещ), поступившей на предприятие без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали ее качество и безопасность.

Выявленная продукция была помещена в холодильную камеру для изолированного хранения, а затем отправлена на утилизацию.

Также, в ходе проведения проверки, было установлено, что ООО "Рыбалов-Альянс", вносит в информационную систему "Меркурий" недостоверные данные о якобы поступавшей продукции, хотя на самом деле по факту в организацию ничего не поступало. По мнению специалистов, таким образом предприниматели пытаются либо реализовать или переработать продукцию без ветеринарных документов или добытую незаконным способом, либо для ухода от налогов. Установлено, что только за 10 дней должностными лицами предприятия было легализовано около 3 тонн входящей рыбной продукции. Также был выявлен факт подмены готовой продукции, а именно: на предприятие для переработки поступала рыба масляная, но в дальнейшем эта же рыба реализовывалась уже как омуль.

Кроме того, предприятием не были предоставлены документы, подтверждающие проведение дезинфекции оборудования и инвентаря, инспекторами было установлено, что на предприятии нет утвержденной программы производственного контроля, должностные лица не смогли объяснить дальнейшее движение возвратной рыбной продукции, также как и объяснить, каким образом на их предприятии осуществляется утилизация биологических отходов.

Еще одно серьезное нарушение было выявлено на предприятии после проведения лабораторных анализов в ФГБУ "ЦНМВЛ". В результате исследований проб рыбной продукции, изготовленной ООО "Рыбалов — Альянс", было установлено, что в пробах хребтов лосося горячего копчения и корюшки вяленной превышено допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), то есть в рыбе присутствует повышенная бактериальная обсемененность.

В отношении должностного и юридического лиц составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений и представление об устранении причин и условий, способствующих административному правонарушению. Также в отношении ООО "Рыбалов — Альянс" введен режим усиленного лабораторного контроля.