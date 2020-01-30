Жители области выскажут мнение по возврату льгот ветеранам и присвоению Самаре звания "Город трудовой доблести"

Во вторник, 28 января, в ходе расширенного заседания Общественной палаты Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова ветеранские организации выступили с инициативой вернуть ветеранам труда и другим категориям граждан льготы, отмененные в начале 2017 года.

К главе региона обратилась председатель Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лидия Дубаева. В год 75-летия Великой Победы она попросила уделить особое внимание ветеранам и труженикам тыла, а именно - вернуть им утраченные выплаты. На эти цели можно направить средства гранта в размере 1,5 млрд руб., которые Самарская область получила за эффективную работу органов власти.

"Хочется, чтобы в Год памяти и славы решались вопросы и социального плана. Всем ветеранам, труженикам тыла, людям льготных категорий необходимо вернуть утраченные льготы", - сказала Лидия Дубаева. Дмитрий Азаров эту инициативу одобрил. "Согласен с вами. Уверен, что люди нас поддержат. Давайте посоветуемся с жителями региона", - ответил губернатор.

Обсуждение вопроса начнется в ближайшее время. В пользу возвращения льгот уже высказались представители волонтерских организаций области. "Я полностью согласен с этим предложением. Считаю, что здесь не должно быть никаких размышлений и раздумий, - отметил руководитель волонтерского центра "Помощь" Самарского государственного университета им. Королева Николай Гуреев. - Безусловно, посоветоваться с людьми нужно, но я больше чем уверен, что все граждане поддержат эту инициативу, ведь именно благодаря ветеранам мы в принципе сегодня можем это обсуждать".

Также волонтеры высказались за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести". Напомним, в декабре 2019 года президент страны Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о присвоении этого почетного звания. Инициатива приурочена к празднованию в 2020-м году 75-летия Победы и проведению Года памяти и славы. По мнению главы государства, такое почетное звание необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, о значительном вкладе городов и предприятий в победу над нацизмом.

Согласно законопроекту, звание "Город трудовой доблести" будет присвоено городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, "обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких городах будут устанавливать стелы с изображением герба города и текстом указа, проводить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города. Самара (в прошлом Куйбышев) по праву достойна такого звания, ведь здесь тыл был фронтом.

"У меня нет никаких сомнений, что Самара (Куйбышев) должна в числе первых получить статус "Город трудовой доблести". По-другому просто не может быть! Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла, перед родным краем!" - сказал Дмитрий Азаров на расширенном заседании Общественной палаты.

Глава региона предложил жителям области высказать свое мнение и по этому вопросу.