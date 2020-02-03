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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил ввести в Самаре единую социальную карту

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время обращения с ежегодным посланием к депутатам и жителям региона в понедельник, 3 февраля, выдвинул инициативу по созданию единой самарской социальной карты.

"За последние годы многие представители бизнеса на своем опыте все чаще приходят к выводу, что долгосрочная коммуникация, уважительное отношение к клиенту, социальная ответственность становятся гарантами устойчивого развития, и поэтому разрабатывают и предоставляют свои программы лояльности. К чему я сейчас об этом. Дело в том, что зачастую воспользоваться этим не всегда удобно: кучу карточек люди носят с собой. Коллеги, давайте объединим усилия и интересы всех жителей региона и выпустим совместную единую самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки есть и преимущества, которые можно получить", — предложил Дмитрий Азаров, отметив, что расходы на создание такой карты по предварительным оценкам минимальны.

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