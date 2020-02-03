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Губернатор Власть и политика

Валерий Барсук: "Поступило 850 сигналов о нелегальных свалках в области - работа не останавливается"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Самарской области Валерий Барсук в понедельник, 3 февраля, прокомментировал послание губернатора Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам губдумы.

Он особо отметил, что губернатор сделал в послании акцент на работе с незаконными свалками, и уже более 600 таких свалок ликвидировано в Самарской области.

"На ресурс "Интерактивная карта свалок" поступило 850 сигналов о нелегальных свалках на территории Самарской области. Работа не останавливается. Мы проработали этот вопрос и с муниципалитетами, и с регоператором, в чьи обязанности входит ликвидация свалок. На данный момент мы контролируем, как проходит этот процесс, и на апрель уже запланированы рейды, в ходе которых мы проверим подлинность информации, предоставленной от муниципалитетов", — рассказал Валерий Барсук.

Он сообщил, что в настоящее время ресурс "Интерактивная карта свалок" находится на техническом обслуживании, но это не значит, что работа прекратилась, более того, она усилилась.

"По поручению президента общественники будут контролировать, в какой мере и в какой степени внедряются новые экологические технологии в мусороперерабатыввющую отрасль. Параллельно мы также отсматриваем и те сигналы, которые поступают от жителей относительно состояния и содержания контейнерных площадок. Кроме этого, активисты принимают участие в процессе замеров ТКО, чтобы выяснить, корректны ли они", — сообщил координатор проекта ОНФ.


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