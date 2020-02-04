Дмитрий Азаров обратился с посланием к депутатам губернской думы и жителям региона

В понедельник, 3 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с ежегодным росланием к депутатскому корпусу и жителям региона. Традиционно в главном стратегическом документе бьл дан анализ социально-экономическому положению Самарской области и поставлены задачи на ближайшее будущее.

В самом начале Дмитрий Азаров подчеркнул: курс социально-экономической политики, разработанный совместно с жителями при формировании стратегии лидерства Самарской области, позволяет планомерно двигаться по пути позитивных преобразований. Сегодняшнее послание — это "сверка часов и ориентиров на марше".

При этом глава региона отметил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию определил целый спектр стратегических задач, и региону необходимо оперативно скорректировать собственную программу развития в соответствии с ними. "Выполнение этих задач потребует от всех нас новых подходов, широты мышления, гражданской активности и солидарности. Это касается не только присутствующих сегодня в этом зале, это касается каждого жителя нашего региона", — отметил Дмитрий Азаров.

Подводя итоги года, губернатор отметил, что 2019 год стал для Самарской области по-настоящему успешным. "Если полтора-два года назад нам приходилось работать в режиме "пожарной команды", решая в цейтноте целый комплекс сложнейших задач, то сегодня нам удалось вывести Самарскую область на устойчивую траекторию развития. Мы создали возможность работать планово, работать на перспективу".

Так, по предварительным данным валовый региональный продукт Самарской области в 2019 году вырос на 2,1%, что выше среднероссийских показателей, хотя еще несколько лет назад регион последовательно терял позиции в ПФО и среди других регионов России. Кроме того, команде региона удалось добиться устойчивого прироста инвестиций в основной капитал, причем увеличение идёт как по бюджетным, так и по внебюджетным инвестициям.

Динамику Самарской области в этой области отмечают ведущие инвестиционные агентства и федеральное Агентство стратегических инициатив. "В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов мы поднялись в прошлом году сразу на 24 позиции, заняв 24-е место по стране. И это плюс к тем 17 позициям, на которые прибавили годом ранее, — напомнил Дмитрий Азаров. — Но мы должны быть в десятке".

Увеличивать темпы по улучшению инвестиционного климата мотивирует и задача, поставленная президентом, об обеспечении прироста инвестиций не менее 5% в год и увеличению их долю в ВВП страны до 25% к 2024 году. Губернатор акцентировал внимание на том, что такого роста можно достичь только за счет реализации новых проектов и прихода в регион новых инвесторов, в том числе — средних и малых предприятий, создания условий для развития в первую очередь самарских инвесторов.

"Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов правительства Самарской области, — обратился к членам кабина Дмитрий Азаров. — В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов, необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе. Правительству нужно стать локомотивом формирования новых проектов, активно представлять их на различных международных выставках. Здесь есть, над чем работать".

Росту инвестиционной привлекательности и улучшению социально-экономической обстановки также поспособствовало существенное сокращение госдолга, который в период 2012–2017 гг. вырос вдвое и серьёзно сдерживал развитие области.

"Решение этой проблемы было нашим приоритетом с первого дня работы. Уже в конце 2017 года долг региона был сокращен более чем на 3 миллиарда рублей, мы сделали это уже в четвертом квартале 2017 года. В 2018 г. — на 10 млрд руб., а в 2019-м — еще на 5,5 млрд руб. до 49,3", — заявил Дмитрий Азаров. Теперь по уровню закредитованности Самарская область является одной из самых благополучных в стране. Уровень долговой нагрузки составляет сейчас 33% от доходов бюджета. Это самый низкий показатель за последние 12 лет, начиная с докризисного 2008 года. А доля расходов бюджета, идущая на обслуживание госдолга, сократились почти вдвое.

Федеральное Правительство отмечает серьезную динамику региона в вопросе сокращения госдолга и увеличивает поддержку Самарской области из федерального бюджета: к примеру, в 2019 году 63-й регион получил беспрецедентную сумму в 26 млрд руб., при том, что даже в пиковые периоды подготовки к чемпионату мира область получала на 6 млрд руб. меньше. А в 2020-м году регион гарантированно получит уже 35,5 млрд руб. из казны государства. "Мы научились работать так, чтобы нам доверяли", — сказал Дмитрий Азаров и подчеркнул: по таким же принципам нам нужно работать и с местными бюджетами. Помогать тем, кто дает результат. Кто не боится ответственности и работает для людей. Это справедливо!

Итогом этой работы стало улучшение социального самочувствия жителей. "Наш регион является привлекательным для жизни. Вновь к нам едут люди из других регионов и стран. За 10 месяцев 2019 года миграционный прирост увеличился в несколько раз — 8 тыс. человек — и это лучший показатель в ПФО".

Как итог работы за полтора года Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития. "За достижение показателей национальных проектов мы получили один из самых крупных грантов в стране. Это почти 1,5 млрд руб., которые пойдут на развитие региона, — напомнил Дмитрий Азаров. — Еще раз подчеркну: поскольку каждый житель региона внес свой вклад в этот успех, мы обязательно посоветуемся с людьми о том, как расходовать эти средства".

Обозначая векторы развития региона, Дмитрий Азаров отметил: "Основной тренд нашей политики — это реализация национальных проектов. Они дают свой эффект уже сейчас. И наша общая задача, общая ответственность — сделать так, чтобы темпы позитивных изменений нарастали с каждым годом. Чтобы их результаты были ощутимы для жителей региона не в туманном будущем, не в бумажных показателях, а в жизни, и уже сегодня".

В регионе уделяется особое внимание решению демографических задач, обеспечению семьям с детьми достойного уровня жизни. "Понимая это, мы создали в Самарской области целую систему социальной поддержки семей. Она включает в себя 29 мер. В 2019 г. из федерального и регионального бюджетов получили помощь более 100 тысяч таких семей в Самарской области, расходы превысили 7 млрд руб., — подчеркнул губернатор. — Планы на текущий год у нас еще более масштабные. С учетом тех инициатив, которые озвучил президент страны в своем послании".

Дмитрий Азаров напомнил, что теперь по инициативе главы государства введены новые беспрецедентные меры поддержки семей с детьми (они касаются материнского капитала, выплат родителям детей с 3 до 7 лет, организации питания). Губернатор поручил профильным министерствам в ближайшее время решить все организационные и финансовые вопросы с коллегами из федерального Правительства.

Особое внимание губернатор поручил уделить вопросу организации горячего питания для учеников общеобразовательных школ. Несмотря на то, что работа в этом направлении в регионе велась и до поручения президента (к примеру, с 1 сентября 2019 года за счет областного бюджета вдвое с 350 до 700 рублей был увеличен размер пособия на питание для школьников из многодетных семей), Дмитрий Азаров отметил, что в этом вопросе еще многое предстоит сделать.

"Сегодня ставится задача — обеспечить горячим питанием всех без исключения учеников с первого по четвертый класс, чтобы все дети, все родители чувствовали себя в равных условиях, и это справедливо. Президент обозначил срок решения этой задачи — до 1 сентября 2023 года, предусмотрев переходный период. Уверен, что мы с вами должны справиться с этой задачей гораздо раньше".

На повышение рождаемости нацелена и наша программа строительства детских садов. По итогам 2019 года в Самарской области завершены строительные работы в 17 детских садах. Кроме того, в ближайшее время должны быть введены в эксплуатацию детские сады в Комсомольском районе Тольятти, 2 детских сада в Самаре и 2 — в Волжском районе. "До 15 февраля жду от минстроя доклада о завершении работ и ввод в эксплуатацию. В 2020 году мы планируем ввести всего 13 садов. Плюс 1,5 тыс. мест будут открыты в ясельных группах действующих детсадов", — проинформировал Дмитрий Азаров жителей региона.

Кроме того, губернатор сообщил, что в этом году начнется строительство сразу 3 школ: в поселке Мехзавод, в селе Тимофеевка Ставропольского района, и на Пятой просеке в Самаре. Также предстоит завершить работы и обеспечить ввод новой общеобразовательной школы в селе Приволжье.

Дмитрий Азаров отметил, что в фокусе региональных властей — решение проблем в сфере здравоохранения, особенно в первичном звене. Благодаря модернизации в 2019 году на новые принципы работы уже перешли 52 поликлинических отделения, в том числе 32 детских. В 2020 году планируется увеличить это число до 93. Кроме того, построены детская и взрослая поликлиники в Тольятти, поликлиника в "Южном городе" Волжского района, два сосудистых центра в Тольятти, центр амбулаторной онкологической помощи организован на базе Самарской больницы № 8. В сельской местности введены в строй 14 ФАПов, ими полностью обеспечены все поселения с численностью жителей более 100 человек. Теперь главный упор будет сделан на их обновление. "Эти усилия дают эффект: по оперативным данным министерства здравоохранения области, в этом году нам удалось снизить смертность, а я бы сказал — сохранить жизнь 1200 жителей. Именно такая разница с данными 2018 года", — пояснил Дмитрий Азаров.

Доступнее для людей и эффективнее стала диспансеризация: для граждан до 40 лет профмедосмотр проводится сразу в день обращения. Работающие могут пройти их в вечерние часы или в субботу, для этого специально увеличена продолжительность работы лечебных учреждений. "Благодаря этим мерам в 2019 году диспансеризацию прошли 1 миллион 443 человек. Есть результат: за 11 месяцев в ходе диспансеризации злокачественных новообразований выявлено на 19,3% больше, чем в 2018 году, сердечно-сосудистых болезней — почти вдвое больше. Что это значит? Что медики получают шанс раньше спасти жизнь человека, — сказал Губернатор. — Профосмотры, скрининги должны стать обязательной частью коллективных договоров на предприятиях, еще раз попрошу Профсоюзы это отследить. А органам местного самоуправления я бы предложил изучить и использовать опыт Октябрьского района Самары, где "автобусы здоровья" доставляют на профосмотры тех, кому трудно самим добраться до лечебных учреждений по каким-либо причинам".

Говоря о достижениях региона в сфере культуры и спорта, губернатор напомнил, что по инициативе молодежи в прошлом году был запущен проект "Культурное сердце России", который вобрал в себя огромное количество мероприятий. "Вы помните, что мы посоветовались с людьми, как нам организовать культурную жизнь в регионе. Этот опыт мы должны продолжить, его на вооружение уже берут другие регионы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Нам нельзя опускать планку, массовые мероприятия нужно выводить на новый уровень, чтобы наши города становились центрами событийного туризма, местом паломничества людей из соседних регионов, из разных муниципалитетов Самарской области. Для этого у нас есть всё — и яркие коллективы, и индустрия гостеприимства, и красоты Волги".

Дмитрий Азаров рассказал, что в текущем году начнется активная фаза работы по капитальному ремонту районных и сельских домов культуры: будет отремонтировано и реконструировано 10 домов культуры в муниципальных районах. Всего за 3 года — с 2020 по 2022 — будет модернизировано 26 объектов в 22 муниципальных образованиях. "В целях исполнения послания президента России Правительством России объявлен конкурс на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств. Нами уже направлена заявка еще на 22 учреждения".

Подводя итоги пилотного года реализации нацпроектов, глава региона отметил, что благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" улучшены жилищные условия почти 110 тыс. жителей региона. "Мы ввели в эксплуатацию 1841 тыс. кв. м жилья. Чтобы понять, что это за объем, приведу такой пример: в прошлом году в Москве, где проживает 12,6 млн человек, построено 5,5 млн кв. м жилья, это за долгие-долгие десятилетия рекордные показатели, а у нас — 1,84 при численности населения 3,2 млн человек, то есть по объемам строительства жилья на душу населения мы на 30% опережаем столицу".

Кроме того, Самарская область вошла в число пилотных регионов, где создан региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков. "Нас не было изначально в списке пилотных регионов, мы добились этого буквально "на флажке", в конце года. Тем самым получили дополнительный ресурс для решения проблем обманутых дольщиков". В 2019 году из реестра проблемных объектов долевого строительства исключены 17 домов, проблеме решилась для 1147 семей.

Большой шаг вперёд был сделан в 2019 году по формированию комфортной городской среды: работы в регионе были выполнены на 185-ти общественных пространствах и в 306-ти дворовых территориях. Кроме этого, в рамках губернаторского проекта "СОдействие" в 2019 году были благоустроены еще 167 объектов по всему региону.

Для того, чтобы и дальше люди ощущали мощную поддержку гражданских инициатив со стороны региональной власти, губернатор предложил муниципалитетам самим определить долю средств, направляемых на "инициативные" расходы. Он отметил, что она должна быть не менее 5%.

Говоря о развитии территорий, Дмитрий Азаров отметил, что в этом году произошло знаковое событие для областной столицы: в декабре Старой Самаре, историческому центру города, присвоен статус исторического поселения регионального значения. "Мы на региональном уровне создали условия, исключающие саму возможность нанесения ущерба исторической части города", — напомнил губернатор. Он отметил, что теперь городским властям предстоит активно включиться в работу по сохранению и развитию исторической части Самары. "Елена Владимировна, считаю, что по каждому историческому зданию, не важно, памятник это или нет, нужно подготовить паспорт работ. У нас есть прекрасная инициативная группа "Том Сойер Фест", которая своими руками, без бюджетных средств многие дома привела в порядок, попросите совета у них в организации этой работы. Подключайте людей к разработке плана, посмотрите средства в городском бюджете на их реализацию".

Одной из главных задач правительства региона в уходящем году стало внедрение новой системы работы с твердыми коммунальными отходами. Система обращения с отходами была фактически заново отроена: в губернии ликвидировано 626 свалок, запущены 3 мусоросортировочные станции, начато внедрение системы раздельного сбора мусора, устроено 2062 новых, отремонтировано 526 площадок, закуплено почти 11,5 тыс. контейнеров и 215 бункеров. "В 2020 году необходимо завершить проектирование 4 новых полигонов абсолютно безопасных для экологической среды с многофункциональными комплексами по переработке отходов, а в 2021 году приступить к их строительству", — отметил глава региона.

Самым наглядным показателем развития региона в 2019 году стала реализация крупных инфраструктурных проектов. В области завершено возведение первой очереди Фрунзенского моста, идет подготовка к строительству моста через Волгу, который станет частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай", завершаются работы по строительству развязки с трассы М5 в Тольятти. "Иван Иванович (Пивкин — прим.), считаю ваш контроль здесь недостаточным. Да, объект федеральный, федеральный заказчик, федеральный подрядчик, но вспомните, как мы стадион строили — все то же самое: и заказчик федеральный, и подрядчик. Каждый день на стройобъекте проводили, только это позволило нам добиться результата. Здесь такой же подход должен быть по объектам, даже если они федеральные, на территории региона, — обратился Дмитрий Азаров к министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину. — Жители Тольятти устали жить на стройке. Нам нужно использовать все механизмы воздействия, чтобы ускорить сдачу этой развязки".

Помимо объектов транспортной инфраструктуры, в регионе опережающими темпами идет строительство других важнейших объектов. Менее чем за год был достроено и введено в эксплуатацию здание Шестого кассационного суда, готовится к вводу еще один знаковый региона объект — IT-парк в Самаре, где будут созданы все условия для работы IT и инжиниринговых компаний. "Очень важно, что он возводится за счет частных инвестиций. У нас есть планы по сотрудничеству с IT-парком. Виктор Владиславович, нам нужно обеспечить полную поддержку реализации этого проекта и сопровождения в последующие годы", — поручил Дмитрий Азаров председателю правительства Виктору Кудряшову.

Также Дмитрий Азаров озвучил, что в этом году регион приступает к масштабному проекту по развитию площадки, прилегающей к стадиону "Самара — Арена". "Уже в феврале будет объявлен международный конкурс на градостроительные решения по развитию территории. К обустройству этой площадки мы должны подойти именно с мировыми стандартами".

В минувшем году устойчивую позитивную динамику демонстрировало и сельское хозяйство губернии. Урожай зерновых составил 1,8 миллионов тонн, по итогам года 96% сельхозпредприятий получили прибыль. "Это очень важно. Это задел на развитие. Два года назад многие сетовали на отсутствие в магазинах продукции самарских производителей, а сегодня эта ситуация меняется. Право на использование торговой марки "Самарский продукт", который мы внедряем, получили 82 предприятия, это более 1800 наименований продукции, — отметил Дмитрий Азаров. — Сегодня мы не только обеспечиваем потребности Самарской области по большинству видов сельхозпродуктов, но и наращиваем экспортные поставки. Экспорт продукции АПК Самарской области по итогам прошлого года превысит $315 млн".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для стимулирования дальнейшего роста экспорта сельхозпродукции, создания производств с высокой добавленной стоимостью, необходимо изменить критерии отнесения инвестиционных проектов в сфере переработки сельхозпродукции к разряду стратегических, снизив пороговый объем инвестиций с 650 до 200 млн рублей.

Дмитрий Азаров напомнил, что в скором времени жителям Самарской области предстоит рассмотреть целый пакет поправок к Конституции. "Нам необходимо донести до людей смысл и значение предлагаемых преобразований. Предстоящее всероссийское голосование по проекту Конституции — это экзамен общества на гражданскую зрелость. Мне кажется, задачей всех общественно-политических организаций региона должна стать мобилизация общества на обсуждение этих идей, этих предложений".

Также губернатор напомнил, что этой весной состоится еще одно знаменательное событие — Россия будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона рассказал, что областным Оргкомитетом "Победа" проводится масштабная работа по подготовке и проведению Года памяти и славы, и в очередной раз подчеркнул: упор необходимо делать на сохранении исторической памяти и заботе о ветеранах. Он предложил создать в Самарской области интернет-архив, где каждый сможет написать страницу о своей семье в годы войны. "Каждый сможет увидеть и почувствовать себя, свою семью частью великой страны, великого народа — народа-победителя. Это будет подлинно народная летопись Победы".

Дмитрий Азаров также обратился к жителям региона с просьбой подключиться к сбору подписей за присвоение Самаре почетного звания "Город трудовой доблести". "Я думаю, что Самара достойна этого звания. И прошу эту инициативу поддержать всем регионом, всеми городами, всеми районами, — резюмировал Глава региона. — Идущая сегодня борьба за историческую память, по сути, является борьбой за будущее. Мы должны сохранить память про каждый день войны, ведь он оплачен кровью наших дедов".