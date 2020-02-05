Галина Гусарова: "Сейчас в медицину вкладывается средств, как никогда"

Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, экс-министр здравоохранения Самарской области Галина Гусарова прокомментировала послание губернатора Дмитрия Азарова.

"Сейчас в медицину вкладывается средств, как никогда. 14 новых ФАПов открыты, еще 23 планируется открыть, все поселения с численностью более 100 человек ими обеспечены. Закупаются ангиографы, магнитно-резонансные томографы, заменено оборудование в онкоцентре", — отметила экс-министр.

Она напомнила, как будучи министром здравоохранения, планировала построить в регионе ПЭТ-центр: "Это же была моя мечта, чтобы закольцевать обследования в онкологической службе. Я тогда специально в Электросталь ездила, совместные разработки были. Но тогда финансирования не нашлось. А при Азарове открыли".

Галина Гусарова подчеркнула, что в развитие отрасли не только вкладываются деньги, но губернатор и лично контролирует открытие медицинских учреждений, совместно с министром здравоохранения постоянно выезжает в муниципальные образования. Медицинским работникам в ряде городов и районов предоставляют не только квартиры, но и доплаты, как в Сызрани, например.

"Проблемы, конечно, есть. Остается пока высокая смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Но если дают немалые деньги в здравоохранение, то и спрос должен быть. Любые изменения не идут без трудностей. Но, как говорил Вудро Вильсон: "Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить". А я, уж поверьте моему опыту, вижу серьезные изменения к лучшему в системе здравоохранения", — выразила свое мнение Галина Гусарова.