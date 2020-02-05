Екатерина Мельник: Акцент в послании губернатора на цифровизации — это облегчение жизни людей

Начальник управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник прокомментировала послание губернатора Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам губдумы. В частности, она отметила важность цифровизации в борьбе с бюрократией.

"Сегодня это норма — коммуникации государства и гражданина посредством электронных сервисов, однократное посещение органа власти, а в дальнейшем — получение услуги в режиме онлайн, упрощение административных процедур, обмен информацией ведомств в интересах человека", — рассказала она.

Примером, по словам руководителя управления, является работа по созданию суперсервиса "Рождение ребенка", предусматривающего общение родителей с государством в электронном формате в один клик.

"Это позволит избежать до 14 личных визитов в различные структуры, где сегодня потребуют написать более 20 бумажных заявлений. Поэтому акцент в послании губернатора на цифровизации — это не просто постановка абстрактных задач, а облегчение жизни людей в их взаимодействии с органами власти по повседневным вопросам", — отметила Екатерина Мельник.