Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском селекторном совещании по нацпроектам

В пятницу, 7 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском селекторном совещании, которое провел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На совещании обсуждали выполнение нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Марат Хуснуллин сообщил, что для решения оперативных проблем, возникающих в регионах при реализации нацроекта "Жилье и городская среда", создадут единый координационный орган, который "будет работать в режиме штаба, если нужно — ежедневно". Вице-премьер призвал губернаторов также создать в регионах подобные штабы.

"Задача на ближайшие годы — увеличить влияние строительных, инвестиционных процессов на экономику страны, и за счет этого увеличить рост ВВП", — заявил Марат Хуснуллин.

При этом вице-премьер российского Правительства акцентировал внимание глав регионов на системной и методичной работе по достижению всех показателей нацпроектов, ежедневном контроле работ, недопущении отклонений от сроков.

Самарская область обладает передовым опытом в вопросе мониторинга показателей нацпроектов. В 2019 г. по инициативе Дмитрия Азарова и при поддержке Федерального казначейства был создан собственный региональный программный комплекс. С его помощью можно видеть общие итоги и ход реализации на конкретную дату по всем региональным составляющим нацпроектов, а также формировать различные выборки данных: по отдельному нацпроекту или программе, по главным распорядителям бюджетных средств, администраторам, отдельным мероприятиям, объектам и показателям.

Программный продукт, который продолжают дорабатывать и дополнять модулями, уже сегодня эффективно работает. "Благодаря этой системе мы имеем оперативную информацию о ходе исполнения того или иного проекта, строительстве какого-либо объекта, укомплектовании оборудованием школ, больниц и многое другое. Это позволяет осуществлять четкое управление проектами", — отметил Дмитрий Азаров.

Самарским опытом уже заинтересовались как в ПФО, так и на федеральном уровне. Что касается реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", то его важнейшим итогом стало улучшение жилищных условий 110 тыс. жителей региона. В 2019 г. в эксплуатацию введено 1,84 млн кв. м жилья, больше, чем в предыдущем году. В полтора раза перевыполнен план по расселению из непригодного для проживания жилищного фонда.

Большая работа ведется по удовлетворению прав обманутых дольщиков. На необходимость скорейшего решения этой проблемы отдельно обратил внимание вице-премьер. В Самарской области в 2019 г. из реестра проблемных объектов исключено 17 домов, что позволило удовлетворить права 1147 семей.

Большой шаг вперед сделан в 2019 г. по формированию комфортной городской среды. Работы в регионе были выполнены на 185 общественных пространствах и в 306 дворах. Причем изначально объектов планировалось сделать меньше (176 и 272), перевыполнение стало возможно за счет экономии во время торгов. В 2020 г. на формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий планируют направить более 1,3 млрд руб. региональных и федеральных средств.

Говоря о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Марат Хуснуллин отметил, что в 2019 г. был достигнут достаточно высокий уровень. Однако не во всех регионах обеспечили полное финансирование нацпроекта. "Ремонт дорог, их строительство — это люди видят, оценивают, поэтому напомню, что каждый рубль, который пришел в бюджет на дороги, должен быть потрачен на дороги. На другие цели эти средства не тратить", — подчеркнул вице-премьер.

Самарская область по итогам 2019 г. отмечена в числе пяти лучших регионов страны в плане реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Если в 2018 г. было построено, реконструировано и отремонтировано 407 км дорог, то в 2019 г. этот показатель — 446 км дорог областного и местного значения. Область полностью выполнила все показатели нацпроекта, а по ряду направлений — перевыполнила плановые показатели. При этом очень важно, что практически все работы на дорожных объектах были завершены в срок.