Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета по культуре и искусству

В среду, 12 февраля, глава региона Дмитрий Азаров провел расширенное заседание общественного Совета при губернаторе по культуре и искусству. Представители ведущих творческих союзов, выдающиеся артисты, музыканты, архитекторы и художники обсудили с руководителем области итоги работы сферы культуры за 2019 год и перспективные планы развития отрасли.

В этом году местом проведения первого Совета по культуре и искусству стал тольяттинский драматический театр "Колесо". Напомним, что по поручению губернатора Дмитрия Азарова этот год объявлен в Самарской области годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов, в том числе и в области культуры.

Глава региона отметил, что новый импульс развитию культурной жизни второго по величине города губернии дал нацпроект "Культура", инициированный президентом страны Владимиром Путиным. Именно благодаря нацпроекту всего за год на базе филармонии открылся виртуальный концертный зал, в детские школы искусств поступили новые инструменты, открылась модельная библиотека, проведен капремонт краеведческого музея и филармонии.

"Коллеги, это только начало, — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к представителям мэрии Автограда. — Тольятти, безусловно, и дальше будет активно принимать участие в нацпроекте. Мы активно этому содействуем, заявки муниципалитета рассматриваются в приоритетном порядке, поэтому важно, чтобы они были своевременные и разумные".

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов доложил об исполнении протокольных поручений, сформированных на предыдущем заседании Совета, которое прошло в Сызрани год назад. Министр отметил, большинство из 18 поручений, например, ввести в эксплуатацию новую сцену театра "СамАрт" в 2019 году, приобрести автобус для Волжского хора имени Петра Милославова, предусмотреть финансирование на ремонт мраморного зала Художественного музея, организовать экскурсии для школьников в муниципальные и региональные музеи, выполнены.

Участники встречи предложили свои решения и наработанные практики по информированию жителей о культурных событиях. Это и группы в социальных сетях, и тематические сайты, где размещается информация обо всех событиях социокультурной сферы. Губернатор подчеркнул, что такая работа должна, прежде всего, вестись самим министерством культуры и поручил Борису Илларионову уже до 1 марта открыть на сайте минкульта раздел "Культурная афиша". Там будет аккумулирована информация обо всех культурных событиях Самарской области.

Обсуждая итоги пилотного года реализации нацпроекта "Культура" в целом по региону, участники отметили, что все показатели нацпроекта выполнены Самарской областью, а по ряду направлений — перевыполнены, благодаря чему наш регион отмечен как один из лидеров в стране. "Это, конечно, стало возможным во многом благодаря вам — людям, которые организуют культурную жизнь в Самарской области", — поблагодарил Дмитрий Азаров представителей общественности.

По итогам 2019 года Самарская область стала лидером по созданию модельных библиотек. Они появились в ряде городов и районов области, при этом стали настоящими многофункциональными центрами. К примеру, в Сергиевском районе проект модельной библиотеки и ключевые направления ее деятельности принимался при непосредственном участии жителей. Теперь это настоящий центр культурной жизни. Губернатор поблагодарил муниципалитет за проведенную работу и призвал глав других территорий при реализации таких крупных проектов следовать этим принципам.

Особый акцент в работе по нацпроекту был сделан на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. К примеру, в 2019 году капитально отремонтированы дворец культуры "Октябрь" в Самаре, культурно-досуговый комплекс "Октябрьский" в Октябрьске, межпоселенческий культурно-досуговый центр в Безенчуке. В этом году будет проведена работа по капремонту еще 9 сельских домов культуры, а также реконструкция ДК в селе Елшанка Сергиевского района. На 6 объектов капремонта и реконструкцию предусмотрены федеральные средства в объеме свыше 100 млн руб., а 3 здания ДК будут приведены в порядок исключительно за счет средств региона.

В текущем году будет продолжена и работа по модернизации ДШИ. 12 школ на закупку оборудования получат субсидии, размер каждой из которых составляет 5,5 млн рублей. А благодаря инициативе рабочей группы Госсовета по культуре, которую возглавляет Дмитрий Азаров, с этого года в нацпроект включат ремонт зданий школ искусств, что позволит значительно улучшить состояние "кузниц" юных талантов. На заседании Борис Илларионов рассказал, что от Самарской области уже сформирована заявка на включение в нацпроект работ по ряду школ, она уже передана в Правительство РФ.

Об успехе реализации нацпроекта говорит и активное участие жителей региона в культурных событиях. В частности, члены Совета отметили, что в 2019 году ярким примером объединения инициатив граждан стал проект "Культурное Сердце России", стартовавший по инициативе молодежи и при поддержке губернатора. Тысячи людей приняли участие в формировании культурной афиши на лето-2019 и сами стали ее участниками.

Борис Илларионов доложил, что в этом году проект будет не только продолжен, но и трансформирован, станет развиваться по трем направлениям. Первое — получило условное название "Культурный вызов". Оно ориентировано на выявление и поддержку творческих инициатив. Второе направление — это "Культура рядом", направлено на развитие культуры местного сообщества, проведение культурных мероприятий, рассчитанных на жителей конкретного двора, микрорайона, улицы или села. И третье направление — "Культурный обмен", который предполагает организацию экскурсий для жителей разных уголков губернии в областные музеи, театры, выставочные залы.

Борис Илларионов сказал, что в этом году "Культурное сердце России" стартует 16 мая и продолжится все лето. Дмитрий Азаров поручил расширить временные рамки проведения проекта, сделав его не только "летним", но и всесезонным.

Также Дмитрий Азаров подверг критике областное министерство за то, что сквозная программа мероприятий по проекту на этот год до сих пор не доведена до руководителей учреждений культуры и муниципалитетов, а также за то, что она не согласована с жителями. "Почему в конце года не провели опрос? Нам бы люди посоветовали, что в киноконцертных залах, которые мы ввели в эксплуатацию, и в других учреждениях проводить? — обратился Дмитрий Азаров к Борису Илларионову. — Начинайте опрос людей сейчас, иначе мы "с колес" будем перестраивать те мероприятия, которые есть в планах".

Также на Совете обсудили программу праздничных мероприятий, посвященных двум значимым датам — 75-летию Великой Победы и 50-летию выпуска первого автомобиля Волжским автозаводом. В честь юбилея Великой Победы в Самарской области пройдут сотни мероприятий, включая патриотические акции, праздничные мероприятия, и культурно-массовые программы.

В этом году в Самаре впервые пройдет масштабная акция "75 часов до победного мая", которая состоится с 5 по 11 мая и будет включать квесты, театрализованные представления и концерты. В Автограде к юбилею Победы запустят проект "Герои моего двора". Он будет посвящен тольяттинцам-героям войны, в честь которых названы городские улицы. Еще один масштабный тольяттинский проект — "За 10 часов до Победы". В его основе лежит история о том, как 50 учеников тольяттинской школы ушло на фронт, домой вернулись только 12. В рамках проекта выжившие участники тех событий примут участие в памятном шествии и пообщаются с молодежью.

В рамках празднования другого юбилея — 50-летия выпуска первого вазовского автомобиля — в Автограде состоятся общегородские праздничные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, будет отрыт целый ряд социальных объектов, а также проведена работа по увековечению памяти о тех людях, которые строили автогигант и создавали город. К примеру, 1 февраля стартовала общественная Акция "Время Тольятти". Каждую субботу и воскресенье до 19 апреля внутриквартальные площадки, торговые центры, парки становятся центрами культурной жизни. Для горожан проводятся конкурсы, тематические вечера и спортивные соревнования, а в общественном транспорте по средам работают творческие мобильные бригады.

С особым размахом в городе пройдет проект "Город моей мечты". Он стартует в день 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ: 19 апреля на площади Дворца спорта "Волгарь" для жителей города будет организована праздничная программа "Победа! Россия! Автопром!". Также в этот день планируется открытие выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном. В основе мероприятия — исторические вехи строительства города и АО "АвтоВАЗ". Праздничное мероприятие состоится на традиционных местах гуляний Автозаводского района — Площади Дворца спорта "Волгарь", Парке Победы. Кроме того, 18 июля, в честь дня рождения завода, впервые будет организован "Экспериментальный молодежный фестиваль "Конвейер". 26 сентября, в День машиностроителя, для работников автопрома в культурном центре "Автоград" и Парке Победы будет организована праздничная программа.

Также на заседании члены Совета обсудили наиболее успешные проекты в области культуры, реализованные с помощью социально ответственного бизнеса. Глава региона призвал Совет директоров ведущих предприятий Тольятти более активно включиться в работу по привлечению меценатов к поддержке социо-культурных событий Автограда.