В АПК Самарской области внедряют IT-технологии

Цифровизация сельского хозяйства в Самарской области идет полным ходом. В регионе работает программа ГИС АПК, разработан комплекс "Электронный агроном". Сельхозтоваропроизводители активно внедряют инновации.

"Наш регион — один из немногих субъектов России, где есть "электронная история" всех полей области с указанием границ участков и видов возделываемых культур. В этом году мы планируем разработать веб-версию, с помощью которой сельхозпроизводители смогут оперативно получить доступ к информации о границах участков, получать спутниковые данные о происходящем на поле, проведенному комплексу агротехнических мероприятий, в том числе по агрохимобследованиям. В этом ресурсе аграрии смогут также получить научную рекомендацию по формированию севооборота", — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Герасенков.

Замминистра уверен, что научно обоснованный подход при соблюдении всех рекомендаций позволит увеличить производственные показатели, в частности прогнозируется рост урожайности до 15%. Выход программного продукта запланирован на 2021 год.

При грантовой поддержке правительства Самарской области ученые Самарского университета на базе системы ГИС АПК разработали программный продукт "Электронный агроном" — с помощью системы ведется оценка состояния посевов по данным снимков из космоса, анализируются показатели температуры, влажности и осадков.

"Электронный агроном" учитывает типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности. Программный комплекс занимается рациональным планированием структуры посевных площадей, прогнозированием урожайности на различных этапах — от сева до уборки, а также контролем и анализом данных по собранному урожаю — во время и после уборочной кампании. Площадь одновременно анализируемых посевов — от 100 до 1 млн га.

В сельхозпроизводство активно внедряется агрометеостанция — автономная цифровая станция мониторинга как погодных условий, так и состояния грунта, влажности почвы, уровня воды. Это инновационная разработка ученых Самарского аграрного университета (СамГАУ) и компании ООО "Кайпос". В своей работе ее используют 12 сельскохозяйственных предприятий региона в качестве элемента точного земледелия. Эта агрометеостанция собирает разнообразные данные с помощью датчиков и беспроводных сенсорных узлов на расстоянии до 3 км и посылает их на веб-платформу www.agrokeep.com.

Станция использует алгоритм определения вероятности появления вредных объектов на сельскохозяйственных культурах, а также модель агрономического прогноза погоды. Модели можно редактировать с учетом территории.

Директор малого инновационного предприятия "Агровектор-С", доцент кафедры сельхозмашин и механизации животноводства Самарского государственного аграрного университета Сергей Васильев рассказал об основных функциях этого аппарата: "Станция позволяет получать прогноз погоды, а также прогнозирует возникновение заболеваний и вредителей, проводит анализ водного баланса, определяет оптимальное время применения удобрений и орошения. 80% используемых для этого датчиков — разработки ученых аграрного университета".

По словам эксперта, этот комплекс состоит из аппаратной и программной частей. Аппаратная часть — это набор стандартных датчиков: скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха, осадкомер. Для оптимизации орошения предлагаются датчики влажности и температуры почвы. Для прогноза заболеваемости имеется датчик увлажнения листа. Программная часть характеризуется широким функционалом. Здесь можно узнать и оптимальное время применения пестицидов, и прогноз возникновения вредителей и болезней, также создать "Дневник агронома". Данные хранятся несколько лет, затем архивируются.

Агроном безенчукского хозяйства ООО "Скорпион" Александр Статин отметил, что эта агрометеостанция, исходя из погодных параметров, дает ценные прогнозы по появлению на полях вредителей и болезней, а также прогнозирует запасы влаги в почве.

Самарская IT-разработка — интерактивный 3D-атлас крупного рогатого скота — стал одной из особенностей экспозиции Самарского региона на международной выставке-ярмарке "Зеленая неделя-2020" в Берлине в январе этого года и вызвал большой интерес у европейских партнеров.

Это совместная разработка Самарского государственного аграрного университета и Самарского государственного медуниверситета. Интерактивный 3D-атлас используется в процессе обучения студентов ветеринарных специальностей и дает возможность изучать кожную, костную, мышечную системы и связочный аппарат коровы. Есть возможность детализировать и сегментировать органы, изучать их расположение и функционал, демонстрировать их.

"Второй год аграрии региона получают субсидии на возмещение расходов по внедрению в работу элементов точного земледелия и элементов для отслеживания транспортных средств — агронавигаторов. Благодаря господдержке компенсируется около 40% затрат. Так, в 2019 году было просубсидировано приобретение более 500 специальных устройств и приборов. Значительная часть аграриев губернии используют элементы точного земледелия, что оптимизирует затраты, например, на ГСМ, до 30%. Для получения субсидии можно подавать заявки в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия", — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков.