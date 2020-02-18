Самарчанка, желавшая снять порчу, лишилась золота на 3 млн рублей

В Самаре задержали 25-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

42-летняя пострадавшая обратилась в полицию в декабре 2019 года. По словам заявительницы, в сентябре 2019 г. в соцсети она нашла объявление о магических услугах. Желая снять порчу и возобновить отношения с мужчиной, она обратилась по указанному в объявлении телефону. Ей ответили, что могут помочь, а для этого нужно провести магический обряд, на что требуются золотые украшения. "Клиентка" отправила злоумышленнице через курьерскую службу украшения общей стоимостью более 3 млн рублей.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили уголовное дело.

Подозреваемую задержали. Та оказалась безработной жительницей Самарской области. Женщина признались в содеянном и рассказала, что сдала украшения в ломбард, а деньги истратила.

Задержанную заключили под стражу.

Всех, кто пострадал от действий подозреваемой, полиция просит обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону 020 (102 с мобильных).