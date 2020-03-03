В Нефтегорской ЦРБ пенсионерка упала в шахту лифта и погибла

В Самарской области пожилая женщина погибла, упав в шахту лифта в больнице. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Инцидент произошел 26 февраля в Нефтегорской центральной больнице. 71-летняя пациентка Нина В. упала в шахту лифта. Позже она скончалась от полученных травм в стационаре.

В Министерстве здравоохранения информацию о трагедии подтвердили и прокомментировали случившееся: "Министерство здравоохранения Самарской области приносит соболезнования родным и близким пациента. По информации администрации Нефтегорской ЦРБ, возможной причиной несчастного случая могла стать неисправность системы автоматической блокировки двери, предусмотренная заводом-изготовителем. Будет проведена независимая экспертиза исправности лифтового оборудования и определена причина. В настоящее время все обстоятельства несчастного случая выясняют правоохранительные органы".