АвтоВАЗ рассматривает изменение цен на машины из-за ослабления рубля

АвтоВАЗ из-за ослабления рубля рассматривает возможность корректировки цен на машины, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

Рубль ослабляется после того, как цены на нефть в понедельник обваливались на 30%. Торги в России открылись во вторник после выходного предсказуемым скачком: доллара почти до 73 руб., евро — до 85 рублей. Однако на фоне мер властей РФ и общего отскока мировых рынков скорректировался и рубль и сейчас за доллар дают около 72, за евро — 82.

"Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США… Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию", — сообщил официальный представитель компании.