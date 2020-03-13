Аэропорт Курумоч будет доставлять грузы заказчику на дом

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С 16 марта груз, прибывший в международный аэропорт "Курумоч", может быть доставлен грузополучателю по указанному адресу, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Все необходимые формальности для получения груза можно оформить дистанционно, без посещения аэропорта.