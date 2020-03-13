Аэропорт Курумоч будет доставлять грузы заказчику на дом

С 16 марта груз, прибывший в международный аэропорт "Курумоч", может быть доставлен грузополучателю по указанному адресу, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Все необходимые формальности для получения груза можно оформить дистанционно, без посещения аэропорта.
Новая услуга доступна клиентам грузового терминала, находящимся в Самаре, Тольятти, а также в других населенных пунктах Самарской области. С порядком оформления и тарифами можно ознакомиться на сайте аэропорта http://kuf.aero/partners/shippers/price-lists, а также по телефону 966-53-13.