"Единая Россия" набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом

В среду, 18 марта, Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" и местные отделения партии приступили к формированию групп добровольцев для борьбы с коронавирусом.

Такое решение было принято в связи с поручением секретаря Самарского регионального отделения Дмитрия Азарова и в соответствии с обращением председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева к партийному активу на заседании бюро Высшего совета партии 16 марта.

Добровольцев по организации работы в условиях пандемии коронавируса набирают из числа членов и сторонников партии, которые во взаимодействии с работниками соцслужб будут оказывать помощь пожилым гражданам, инвалидам и другим нуждающимся лицам, в случае если они будут испытывать трудности в самообеспечении продуктами, товарами и услугами первой необходимости.

Также местные отделения партии будут принимать на свои телефоны информацию о гражданах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи добровольцев.

Если вы готовы помогать и чувствуете в себе силы быть нужным людям, или хотите сообщить о том, кто нуждается в помощи, обращайтесь в местные отделения партии или в Самарское региональное отделение по телефонам: (846) 260-18-18 в будние дни с 10:00 до 17:00, 8-937-100-35-25.