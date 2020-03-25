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ЖКХ и благоустройство Общество

Антивирусный креатив: самарские тепловики напомнили о своей роли в борьбе с инфекцией

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Своевременный платеж за горячую воду – ваш вклад в борьбу с вирусом!" — пресс-релиз с таким заголовком сегодня распространила теплогенерирующая компания "Т Плюс".

В сообщении указывается, что "весь производственный персонал продолжает работу как обычно — 24 часа в сутки". "Компания работает в режиме повышенной безопасности, ведь горячая вода в кране и тепло в доме — это такие же важные меры профилактики, как и социальная дистанция", — отмечают в "Т Плюс".

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В компании напоминают, что планируют вложить более 30 млрд руб. в повышение надежности теплосетей и ТЭЦ.

"При этом выплата заработной платы рабочим, которые дают тепло и свет, делают ремонты, — зависит от своевременной оплаты вами ежемесячных платёжек. В этот сложный период мы должны поддержать друг друга", — призывают энергетики.

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