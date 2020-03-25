Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 24 марта ЦБ рекомендовал банкам перед выдачей денег клиентам выдержать банкноты несколько дней, а также ограничить работу банкоматов, имеющих режим ресайклинга, при котором внесенные клиентом банкноты выдаются другому.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы", — заявили в Сбере.

В пресс-службе Поволжскогобанка Сбербанка уточнили, что в Самарской области количество банкоматов, не имеющих функцию рейсайклинга — 66%.

Сбербанк рекомендует минимизировать или исключить использование наличных денежных средств и по возможности использовать бесконтактные методы оплаты.