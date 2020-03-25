16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске Юрий Багателия признан банкротом из-за долга перед "Фиа-Банком" в 957 млн рублей Пристрой к ЦУМу "Самара" пустят с молотка "Эл-Банк" банкротит Анатолия Волошина

Банки Финансы

Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 24 марта ЦБ рекомендовал банкам перед выдачей денег клиентам выдержать банкноты несколько дней, а также ограничить работу банкоматов, имеющих режим ресайклинга, при котором внесенные клиентом банкноты выдаются другому.

"Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы", — заявили в Сбере.

В пресс-службе Поволжскогобанка Сбербанка уточнили, что в Самарской области количество банкоматов, не имеющих функцию рейсайклинга — 66%.

Сбербанк рекомендует минимизировать или исключить использование наличных денежных средств и по возможности использовать бесконтактные методы оплаты.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5