С 5 апреля вносятся изменения в расписание электричек в Самарской области

С 5 апреля по 30 апреля в Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных электропоездов, сообщает пресс-служба СППК.
С 6 апреля назначается два поезда: №6340/6339 Самара (отпр. 16.40) – Курумоч (приб. 18.04) и № 6553 Мирная (06.20) – Безенчук (приб. 07.58)
Всего отменяет 17 поездов.
С 5 апреля:
№ 6014/6013 Самара (отпр.19.47) – Жигулевское Море.
С 6 апреля:
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08.18) – Самара
№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 06.28) – Самара
№ 6330/6329 Водинская (отпр. 08.20) – Самара
№ 6342/6341 Царевщина (отпр. 14.05) – Самара
№ 6314/6313 Самара (отпр. 17.29) – Курумоч
№ 6521 Кинель (отпр. 05.47) – Самара
№ 6522 Самара (отпр. 16.23) – Кинель
№ 6530 Самара (отпр. 21.01) – Новоотрадная
№ 6576 Безенчук (отпр. 05.32) – Мирная
№ 6535 Самара (отпр. 07.38) – Новокуйбышевская
№ 6434 Новокуйбышевская (отпр. 08.25) – Самара
№ 6004 Сызрнь-1 (отпр. 08.04) – Самара
№ 6574 Безенчук (отпр. 08.27) – Мирная
№ 6003 Самара (отпр. 15.54) – Сызрань-1
№ 6567 Мирная (отпр. 15.57) – Безенчук
№ 6539 Мирная (отпр. 18.00) – Новокуйбышевская