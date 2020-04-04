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Транспорт Транспорт и связь

С 5 апреля вносятся изменения в расписание электричек в Самарской области

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 апреля по 30 апреля в Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных электропоездов, сообщает пресс-служба СППК.

С 6 апреля назначается два поезда: №6340/6339 Самара (отпр. 16.40) – Курумоч (приб. 18.04) и № 6553 Мирная (06.20) – Безенчук (приб. 07.58)

Всего отменяет 17 поездов.

С 5 апреля:

№ 6014/6013 Самара (отпр.19.47) – Жигулевское Море.

С 6 апреля: 

№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08.18) – Самара

№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 06.28) – Самара 

№ 6330/6329 Водинская (отпр. 08.20) – Самара 

№ 6342/6341 Царевщина (отпр. 14.05) – Самара 

№ 6314/6313 Самара (отпр. 17.29) – Курумоч 

№ 6521 Кинель (отпр. 05.47) – Самара 

№ 6522 Самара (отпр. 16.23) – Кинель 

№ 6530 Самара (отпр. 21.01) – Новоотрадная 

№ 6576 Безенчук (отпр. 05.32) – Мирная 

№ 6535 Самара (отпр. 07.38) – Новокуйбышевская 

№ 6434 Новокуйбышевская (отпр. 08.25) – Самара 

№ 6004 Сызрнь-1 (отпр. 08.04) – Самара 

№ 6574 Безенчук (отпр. 08.27) – Мирная 

№ 6003 Самара (отпр. 15.54) – Сызрань-1 

№ 6567 Мирная (отпр. 15.57) – Безенчук 

№ 6539 Мирная (отпр. 18.00) – Новокуйбышевская 

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