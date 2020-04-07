Forum.Digital New Business Reality: как цифровизация помогает выживать бизнесу в условиях пандемии

Во вторник, 7 апреля, в рамках пленарного онлайн-заседания на Forum.Digital New Business Reality прошло обсуждение возможностей бизнеса в плане цифровизации в условиях пандемии. Предприниматели рассказали, с какими проблемами столкнулись в условиях пандемии, насколько они были готовы перевести свое дело в онлайн-пространство и как планируют работать после прохождения пика кризиса.

В обсуждении, помимо представителей различных сфер бизнеса, принял участие замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. Он рассказал о мерах, которые сейчас принимает государство для поддержки сферы IT, в том числе о налоговых послаблениях и авансировании.

Замминистра подчеркнул, что принимаемые решения направлены на то, чтобы не только просто поддержать IT-индустрию, но и обеспечить ее развитие. По его мнению, стоит обратить внимание на рывок диджитализации, который произошел в Китае за последние четыре месяца. На данный момент все меры по поддержке IT-индустрии, запланированные в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", дорабатываются, чтобы отвечать антикризисным условиям.

Здесь делается акцент, в первую очередь, на три меры поддержки бизнеса. Первая мера - льготное кредитование отрасли в том числе возможно, под ставку 0%, в целях выплаты заработной платы и компенсации кассовых разрывов. По словам Максима Паршина, в данном случае за основу берется модель поддержки, которую сейчас оказывает правительство сфере малого и среднего предпринимательства.

Вторая мера - поддержка спроса на внедрение отечественных решений. "Это будет не просто раздачей денег, это будет поддержка под проект, прежде всего, под внедрение и разработку проектов, связанных с социальным дистанцированием, с дистанционной работой, учебой, с дистанционным ведением бизнеса", - рассказал Максим Паршин.

Третья мера уже активно реализуется - это запуск совместно с АНО "Цифровая экономика" ресурса все.онлайн, где собрано свыше 350 цифровых сервисов с ведущими компаниями, которые предоставляют свои онлайн-услуги.

Президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) Сергей Воронков поделился опытом своей организации - рассказал, на что сейчас делают акцент при переходе в онлайн-формат работы. По его словам, компании очень важно создать свою онлайн-платформу, где офис сможет существовать в виртуальном пространстве, чтобы поддержать работников в социальном контексте и продолжать ведение корпоративной культуры. Еще одним моментом для успешного ведения бизнеса, по его мнению, является совершенствование автоматизируемого документооборота. А учитывая специфику сферы РСВЯ, для организации сейчас особенно важно создать свою платформу для онлайновых событий.

Сергей Воронков подтвердил, что большинство компаний активно занимались развитием своего диджитал-пространства, но настоящий кризис сильно ускорил эти процессы.

Директор ОАО "РЖД" по информационным технологиям Евгений Чаркин согласился, что кризис спровоцировал развитие диджитал-пространства и сильно меняет привычки потребителей: "Сейчас меняются условия и привычки, которые мы меняли бы годами. Все, что мы создаем сейчас, будет основой для создания более гибкой организации в будущем".

Основатель сети "Додо пицца" Федор Овчинников в своем выступлении отметил, что в связи с кризисом его компания столкнулась с множеством сложностей и пришлось достаточно быстро подстраиваться под новые реалии. Например, была минимизирована цена доставки, но зато увеличены ареалы работы.

Предприниматель, продюсер и генеральный директор ООО "Музыкальный лейбл "Блэк Стар" Павел Курьянов считает, что сейчас нужно делать акцент на абонентское обслуживание и грамотно работать с контентом, например, создавать специальные сервисы, где будет публиковаться информация, позволяющая клиентам решить, что им с этим бизнесом по пути.

Управляющий директор Rambler& Co Максим Тадевосян отметил, что сейчас идет достаточно агрессивный рост трафика, но не всем медиа это приносит какую-то прибыль, иногда даже наоборот, так как медиарынок достаточно зависим от рекламы, а эта сфера в данный переживает серьезный упадок.

Rambler& Co активно сотрудничает с другими компаниями и в своей бизнес-экосистеме имеет как актуальные продукты, так и совершенно не интересные сейчас аудитории. Например, онлайн-продажа билетов в кино сейчас никому не нужна. Поэтому одним из решений компании стало пристальное внимание к тому, чтобы использовать накопленный опыт по работе с неактуальными продуктами в развитии востребованных направлений. Например, опыт Рамблер-Кассы может быть внедрен в работу более успешного продукта Okko.

Основатель ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман пожаловался на слишком агрессивное развитие агрегаторов, которые, по его мнению, уже претендуют на монополию, тем самым диктуя условия партнерам. По его мнению, сейчас в сфере ресторанного бизнеса не помешал бы реальный фидбэк от потребителей, который выходил бы за рамки инстаграм-отзывов. Возможность понимания аудитории позволила бы бизнесу развиваться в нужном направлении.

Управляющий директор БЕ "Перекресток-онлайн" Леонид Довладбегян рассказал, что у его компании онлайн-запросы увеличились в 10 раз. И это стандартная история для всего фуд-рынка, к которой далеко не все игроки были подготовлены - из-за невозможности обслуживать высокий спрос некоторые компании даже закрываются. Чтобы выдержать нагрузку, "Перекрестку-онлайн" пришлось столкнутся с задачей быстрого развития инфраструктуры.

И по мнению Леонида Довладбегяна, это не временные условия, если ориентироваться на опыт Китая, где после прохождения пика пандемии ситуация на фуд-рынке стабилизируется, но спрос на доставку продуктов остается весьма высоким. По его мнению, ландшафт бизнеса сильно изменится, но не приобретет драматических последствий - изменится формат потребления и, возможно, сформируется чуть иная потребительская корзина.

В завершение форума Максим Паршин призвал бизнес консолидироваться с государством в условиях, когда зачастую приходится принимать очень быстрые решения.

Модератор форума, член совета Фонда развития цифровой экономики Максим Черешнев напомнил, что в скором времени будет запущен новый проект go digital и все вопросы и предложения, прозвучавшие на форуме, будут направлены в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.









