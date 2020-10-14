В Клиниках СамГМУ развернут 100 коек для пациентов с коронавирусом

С 19 октября в соответствии с приказом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко инфекционный корпус Клиник СамГМУ снова начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает медучреждение.

"В стационаре для пациентов с COVID-19 будет развернуто 100 коек, из них 70 — с кислородоснабжением. Здесь будет работать реанимационный блок, оснащенный аппаратами ИВЛ, а также два инфекционных отделения. Кроме того, корпус оснащен оборудованием для диагностики — в нем есть рентген-кабинет, переносной рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, электрокардиографы", - уточняют в Клиниках.