16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области резко выросла заболеваемость коронавирусом среди подростков Самарский Роспотребнадзор потребовал усилить антиковидые меры В Клиниках СамГМУ развернут 100 коек для пациентов с коронавирусом Коронавирус 14 октября в регионе: четыре смерти и 130 заболевших Более 50 служебных автомобилей будут предоставлены самарским медицинским учреждениям

Здравоохранение Общество

В Клиниках СамГМУ развернут 100 коек для пациентов с коронавирусом

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 118
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 19 октября в соответствии с приказом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко инфекционный корпус Клиник СамГМУ снова начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает медучреждение.

"В стационаре для пациентов с COVID-19 будет развернуто 100 коек, из них 70 — с кислородоснабжением. Здесь будет работать реанимационный блок, оснащенный аппаратами ИВЛ, а также два инфекционных отделения. Кроме того, корпус оснащен оборудованием для диагностики — в нем есть рентген-кабинет, переносной рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, электрокардиографы", - уточняют в Клиниках.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1