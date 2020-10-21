16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Октябрьского района попросил полномочий на снос шлагбаумов и цепей Жертвами коронавируса в Самаре на 21 октября стали три человека В самарский сафари-парк привезли лосиху Ладу ПТС завершило ремонт на пересечении ул. Физкультурной и пр. Кирова В Самарской области против гриппа привили уже более 160 тыс. детей

Общество

В самарский сафари-парк привезли лосиху Ладу

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 октября, в сафари-парк выпущена лосиха по кличке Лада, сообщает пресс-служба самарского зоопарка.

Фото: Самарский зоопарк

Напомним, что в парке уже обитают косули. Сам сафари-парк расположен в Кинельском районе. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1