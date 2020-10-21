В самарский сафари-парк привезли лосиху Ладу

Во вторник, 20 октября, в сафари-парк выпущена лосиха по кличке Лада, сообщает пресс-служба самарского зоопарка.
Напомним, что в парке уже обитают косули. Сам сафари-парк расположен в Кинельском районе.
Во вторник, 20 октября, в сафари-парк выпущена лосиха по кличке Лада, сообщает пресс-служба самарского зоопарка.
Напомним, что в парке уже обитают косули. Сам сафари-парк расположен в Кинельском районе.
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