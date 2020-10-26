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Губернатор Власть и политика

Минздрав Самарской области просит еще 100 машин для "скорой"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 октября, оперативный штаб принял на рассмотрение обращение минздрава о выделении 100 автомобилей дополнительно к 130, которыми обеспечены мобильные бригады.

 

Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, 130 автомобилей было решено выделить ранее, об этом на заседании Самарской губернской думы 6 октября сообщил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

"Для этого мы привлекаем ординаторов, студентов вузов, дополнительный транспорт. Эта задача будет решена в течение недели", — отметил вице-губернатор.

Всего сейчас в областном центре 61 бригада скорой помощи.

 

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