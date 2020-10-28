В регионе детям и подросткам на время каникул запретят посещать ТЦ без родителей

На время каникул несовершеннолетние смогут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

Такое решение было принято в среду, 28 октября, на внеочередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участники штаба — представители территориальных управлений федеральных ведомств, главы министерств и муниципальных образований, главные врачи госпиталей, руководители крупных аптечных сетей региона — подключились к заседанию по видеоконференцсвязи.

Штаб принял решение установить запрет нахождения несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей на период школьных каникул.

Это важно, чтобы оградить ребят от риска заражения коронавирусом или другими сезонными респираторными заболеваниями.