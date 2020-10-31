Дмитрий Азаров: "Если люди не помогут тем, что будут носить маски и соблюдать все требования, медицина не справится"

Накануне вечером в своем аккаунте в соцсетях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о мерах, принимаемых в области для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Все последние дни мировые новостные ленты пестрят сообщениями о введении дополнительных ограничений, посещения стран, мест массового пребывания, системы общепита, перезагрузках системы здравоохранения и локдаунах. В Российской Федерации делается все, чтобы не допустить остановки деятельности предприятий, работы экономики, а, соответственно, того, чтобы доходы населения падали в этот непростой период. Система здравоохранения РФ справляется с этими вызовами, с которыми, пожалуй, ни одно государство за последнее столетие не сталкивалась. И наша Самарская область — не исключение", — отметил глава региона.

Чтобы противостоять COVID-19, в регионе проведена огромная работа по модернизации системы здравоохранения. Эта работа проводилась и в летний период, когда заболеваемость пошла на спад. Все это время обеспечивается высокий охват тестирования населения — на сегодня он составляет порядка 8-9 тысяч человек ежедневно, – за последние полгода дополнительно привлечено более 1700 медицинских работников, среди которых студенты старших курсов, ординаторы, и те, кто вновь вернулся в профессию:

"Я хочу поблагодарить всех врачей, и буду делать это каждый день. Особенно тех, кто в этот сложный период только приступил к своей профессиональной деятельности, тех, кто вернулся в систему здравоохранения в трудный для всех нас период", — сказал Дмитрий Азаров.

Большая работа ведется по созданию новых медицинских учреждений: в конце прошлого года открыта поликлиника в Волжском районе, которая сейчас принимает больных коронавирусом, а в этом году уже введено две новых поликлиники в Тольятти, готовится к открытию детская поликлиника в Сызрани. Кроме того, в ближайшее время будет открыт туберкулезный корпус в Самаре, ведется работа по больнице-долгострою в Сызрани, до конца года заработают 32 новыхфельдшерско-акушерских пункта и 3 офиса врачей общей практики в малых городах и селах Самарской области.

"Такое количество медучреждений, введенных в один год, трудно вспомнить. Конечно, это связано с повышенным вниманием к системе здравоохранения, которое диктует сегодняшняя ситуация и время", — отметил губернатор.

Отдельное внимание уделяется материально-техническому оснащению лечебных учреждений. Строятся специальные кислородные станции, предпринимаются меры для оснащения больниц медицинскими газами: "Мы перенаправляем бюджетные потоки для того чтобы нормализовать работу наших больниц и поликлиник. Чтобы наши самые высокотехнологичные лечебные учреждения — больница имени Середавина, Тольяттинская городская больница № 5– были во всеоружии готовы принять самых тяжёлых больных, — акцентировал внимание Глава региона. — Мы понимаем, что требуется серьезное укрепление первичного звена, на это направлена специальная программа, но сегодня приняты дополнительные решения, например, по дооснащению поликлиник автомобилями, которые значительно разгружают работу скорой медицинской помощи. Наши специалисты поликлиник выезжают к больным, которые могут лечиться дома, предоставляют им неотложную помощь".

Также в регионе создана двухступенчатая система лечения людей с пневмонией и коронавирусом: тяжелые больные после прохождения лечения в "ковидных" госпиталях направляются на долечивание и реабилитацию в санатории и профилактории. Такой подход помогает разгрузить высокотехнологичные койки в лечебных учреждениях.

Результативность предпринятых мер очевидна: уровень заболеваемости коронавирусом в Самарской области в два раза ниже, чем в целом по стране. Это при том, что опасения эпидемиологов подтвердились — осенью наступила вторая волна коронавируса, которая сошлась с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Мы каждый день, каждый час находимся в поиске решений, которые позволят защитить жизнь и здоровье каждого жителя нашего региона, –сказал Дмитрий Азаров в видеообращении. — Как вы знаете, региональный штаб принял дополнительные решения по переходу на дистанционный режим работы для людей старше 65 лет, по ношению масок, по ограничению пребывания несовершеннолетних в торговых центрах, которые по мнению Роспотребнадзора являются одним из главных источников распространения инфекции наряду с транспортом, где мы усиливаем меры контроля по соблюдению масочного режима. Я попрошу вас с пониманием отнестись к этим мерам, мерам, направленным на защиту здоровья людей".

Глава региона рассказал, что областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сейчас вырабатывает новый комплекс решений, направленных на защиту общественного здоровья. При этом Губернатор подчеркнул: без помощи населения никакие меры не сработают.

"Соблюдайте простые правила, нормы, которые предписывают нам санитарные врачи, эпидемиологи, они помогут защитить ваше здоровье, здоровье ваших близких, всех жителей региона. Помогите в этой работе врачам: бегите себя и будьте здоровы", — заключил Дмитрий Азаров.