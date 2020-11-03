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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 и Samsung развивают прямое партнерство

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 расширяет сотрудничество с Samsung в новом направлении: компания переходит к прямому взаимодействию по поставкам оборудования в дополнение к маркетинговым активностям. Такой формат работы улучшит качество присутствия вендора в ассортименте розницы Tele2, повысит коммерческую эффективность совместных акций, а также простимулирует совместную работу в сфере продвижения новых технологий. Samsung занимает устойчивое первое место по продажам в салонах Tele2 и по числу устройств, зарегистрированных в сети оператора, — с долей 30% и 24% соответственно.

Фото: предоставлено Tele2

Компания Samsung — многолетний стратегический партнер Tele2. Состоявшееся ранее подписание маркетингового договора позволило оператору проводить регулярные коммерческие активности с ведущим производителем смартфонов. Следующим шагом компаний стало развитие качества партнерства и переход к более эффективной и прозрачной модели работы — прямому взаимодействию по поставкам абонентского оборудования.

Заключение прямого договора позволит стимулировать увеличение присутствия Samsung в рознице Tele2 и сети оператора, а также предоставлять клиентам комплексные продукты, включающие абонентское оборудование и набор услуг оператора. По итогам второго квартала Samsung занял второе место на мировом рынке по количеству проданных устройств с долей 19,5%, заключают аналитики IDC.

Tele2 активно наращивает представленность устройств Samsung в своей розничной сети и расширяет инструменты продаж абонентского оборудования. Смартфоны Samsung занимают первое место по продажам в розничной сети Tele2: по итогам сентября их доля составила 30% в штуках и 33,5% в денежном эквиваленте. В третьем квартале 2020 года число проданных смартфонов в сети Tele2 выросло на 25% год к году.

Гаджеты Samsung традиционно пользуются популярностью среди клиентов компании, поскольку их отличает высокое качество исполнения, доступ к широкому портфолио наиболее распространенных мобильных приложений для работы и развлечений, гибкие настройки и другие преимущества операционной системы Android. Летом доля Samsung среди смартфонов, зарегистрированных в сети Tele2, составила уже 24%, и она продолжает расти.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

"Пилотный и крайне успешный проект по продажам брендированного оборудования в розничной сети Tele2 помог нам отладить эффективную работу системы дистрибуции. Мы создали фундамент для сотрудничества с крупнейшими вендорами абонентского оборудования и прогрессировали в развитии данного бизнес-направления. Tele2 как федеральный игрок вывел долю продаж ключевых вендоров в розничной сети на сопоставимый с рынком уровень и перешел на прямые контракты с поставщиками. Развитие комплексных взаимоотношений с Samsung позволит нам повысить качество представленности вендора в розничной сети Tele2 и организовать новые масштабные маркетинговые мероприятия. Уверен, наши клиенты ощутят преимущества от данного сотрудничества, проголосовав за продукцию Samsung "рублем".

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