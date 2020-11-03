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Губернатор Власть и политика

В Самарской области беременных сотрудниц переведут на удаленную работу

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 ноября, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Самарской области работодателям было рекомендовано перевести беременных женщин на удаленную работу в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Как отметил на заседании губернатор Дмитрий Азаров, в дальнейшем этот вопрос будет носить уже не рекомендованный, а обязательный характер.

"Особая ситуация с развитием пандемии может представлять особую опасность для беременных, — подчеркнул глава региона. — У меня сотни обращений от беременных с просьбой перевести их на "удаленку".

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