Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства

"Уважаемые жители Самарской области, Примите мои самые теплые, искренние поздравления с важнейшим государственным праздником — Днем народного единства!

Во все времена основой основ развития России было единение многонационального народа. Мы гордимся историей нашей страны, ее великой культурой, трудовыми и ратными подвигами, которые совершили наши предки во имя защиты отечества. Подвиг ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, напоминающий нам о патриотизме и мужестве предшествующих поколений, и сегодня объединяет нас перед лицом трудностей.

Сегодня все мы переживаем очень непростой период. Наша страна и весь мир столкнулись с коварной, невиданной ранее угрозой. Под ударом не только экономики государств, но и несоизмеримо более важное — жизни людей. В этот сложный момент все мы объединяем усилия по защите общественного здоровья, укрепляем систему здравоохранения, многое меняем в своей повседневной жизни — чтобы дать отпор незримому врагу, выйти из пандемии с наименьшими потерями. И сегодня наша общая благодарность адресована тем, кто находится на передовой борьбы — нашим врачам и медсестрам, санитарам и водителям, социальным работникам и волонтерам.

Беспрецедентные меры по защите и поддержке людей, сохранению экономики сегодня принимаются на государственном уровне, лично президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря принятым решениям каждый гражданин России, каждая семья может рассчитывать на помощь государства, чувствовать весомую поддержку.

Самарская область всегда шла в авангарде развития страны, обеспечивая решение самых сложных, масштабных задач. И все у нас получалось, потому что делали мы это сообща. Убежден: только наша сплоченность перед лицом современных вызовов, единство дел и помыслов, упорство и созидательная энергия позволят преодолеть все трудности и продолжить опережающее развитие нашего региона и страны!

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за весомый вклад, который вы вносите в реализацию стратегии лидерства Самарской области, за вашу активность и гражданскую ответственность. Не сомневаюсь: объединенными усилиями, действуя одной командой, мы обязательно добьемся всех поставленных целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!", — говоит губернатор.