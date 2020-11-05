Дмитрий Азаров провел встречу с новым созывом Общественной палаты Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с новым, Пятым созывом главного совещательного органа региона — Общественной палатой. В режиме ВКС они обсудили планы совместной работы по социально-экономическому, политическому, культурному развитию губернии. Символично, что встреча прошла в один из главных государственных праздников страны — День народного единства. Именно Общественная палата призвана объединять жителей региона, аккумулировать общественное мнение по ключевым вопросам развития области.

"У институтов гражданского общества в Самарской области богатые традиции и весомая роль в настоящем. Ведущей платформой, одним из важнейших агрегаторов, говоря современно, конструктивного взаимодействия общества и власти является Общественная палата региона, которую, вы, коллеги, представляете. Она служит открытой и динамичной площадкой для согласования позиций по разным вопросам общественной жизни, помогает вместе с жителями вырабатывать единую созидательную повестку, — обратился Дмитрий Азаров к членам Палаты. — Сейчас новый состав региональной Палаты из 45 человек полностью сформирован в установленные законом сроки и уже приступил к своей работе. Это важное событие в общественной жизни губернии. Позвольте мне всех вновь избранных членов Палаты поздравить с этим высоким доверием!".

Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, насколько для него важно постоянное взаимодействие с Общественной палатой при решении ключевых вопросов. К примеру, именно члены Палаты помогали при распределении средств Президентского гранта, который Самарская область получила в этом году как субъект-лидер по динамике социально-экономического развития, осуществляли контроль за проведением голосования по внесению изменений в Конституцию, принимали участие в контрольных мероприятиях по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях региона в период пандемии, а также по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

"Мы вместе придаем повышению роли общественности, поддержке инициатив жителей первостепенное значение. Здесь за эти годы накоплен немалый опыт и получены хорошие результаты. Вы знаете, это замечают и жители Самарской губернии, это замечают на федеральном уровне, что укрепляет авторитет и положительный имидж нашего региона", — отметил губернатор.

Депутат Губернской Думы Екатерина Кузьмичева присоединилась к словам Главы региона. Она отметила, что "за годы работы Общественная палата сумела обеспечить реальное участие гражданского общества в решении вопросов социально-экономического развития нашего региона и актуальных жизненных проблем. Стала местом, где обсуждаются гражданские инициативы, проводится экспертиза законопроектов, нормативно-правовых актов, которые формируются на территории Самарской области".

V созыв Общественной палаты уже начал активную деятельность: проведено первое заседание, на котором избран председатель — им вновь стал Виктор Сойфер. Кроме того, избраны председатели 10 профильных комиссий, созданы две межкомиссионные рабочие группы — по контролю за реализацией нацпроектов и по вопросам общественной дипломатии и международного сотрудничества.

Члены V созыва Палаты поблагодарили Губернатора и депутатский корпус за высокое доверие и отметили, что приложат все усилия для плодотворного сотрудничества.

"Сейчас граждане относятся к институту Общественных палат с большим доверием. На нас лежит огромная ответственность, поэтому все наши проекты должны быть реализованы на практике и направлены на повышение уровня комфорта проживания наших граждан", — сказал член региональной Общественной палаты, представитель Самарской области в Общественной палате России Павел Покровский.

Губернатор подчеркнул: он рассчитывает, что нынешний состав Общественной палаты также активно включится в работу, как и предыдущий.

"Тем более, вместе с теми замечательными людьми, которые вошли в состав Палаты, мы уже сотрудничали в рамках предыдущего созыва. Здесь можно вспомнить огромную работу, которую мы вместе провели по важнейшим общественно-политическим направлениям деятельности. — сказал Губернатор. — Впереди у нас много интересных и важных дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, никакая пандемия нас не остановит на пути созидательного опережающего развития нашего региона".

Дмитрий Азаров отметил, что помимо перечисленных направлений деятельности, региональному Правительству также потребуется помощь Общественной палаты при реализации Стратегии лидерства Самарской области, по контролю за качеством горячего школьного питания, по минимизации негативных последствий новой коронавирусной инфекции, в законотворческой деятельности, а также при составлении бюджета губернии на 2021–2023 годы.

"Не скрою, наверное, в 2021 году нам придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, что очень серьезный урон был нанесен не только экономике России, нашего региона, но и всех стран мирового сообщества. В очень непростых условиях мы подходим к этапу формирования бюджета на 2021 и 2022–2023 годы. Я надеюсь, что благодаря вашему участию в отработке и этих вопросов, четкому определению среднесрочных приоритетов мы сможем принять оптимальное решение по бюджетному планированию", — акцентировал внимание руководитель области.

Отдельное внимание Дмитрий Азаров попросил уделить информированию населения о мерах профилактики, которые помогут справиться с пандемией, контролю за наличием лекарственных препаратов в аптечных сетях, мониторингу ситуации в сфере здравоохранения. Кроме того, Общественная палата подключится к подготовке празднования памятных для региона дат в 2021 году: 170-летия Самарской губернии и 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, к реализации социальных проектов.

Также Дмитрий Азаров обратился к членам Общественным палаты за советом — попросил выдвинуть кандидатуры на присвоение статуса Почетного гражданина Самарской области:

"Высшей степенью признания заслуг перед регионом и его жителями, как известно, является присвоение звания Почетный гражданин Самарской области. Институт Почетных граждан играет огромную роль в жизни нашего региона — это его подлинный золотой фонд, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Палата представляет ведущие общественные организации, является крупнейшей общественной площадкой мне очень важно посоветоваться с вами. Мнение, позиция Общественной палаты здесь для меня особенно значимы".

Члены Общественной палаты откликнулись на просьбу Губернатора и на совещании озвучили ряд предложений. Дмитрий Азаров поблагодарил каждого члена Палаты за высказанные мысли по этому вопросу и отметил, что окончательное решение будет принято после обсуждения с Клубом Почетных граждан.