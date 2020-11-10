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Губернатор Власть и политика

В бюджете региона будут сохранены все социальные обязательства

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании кабинета министров были представлены ключевые характеристики бюджета на ближайшие три года. Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, проект бюджета сохраняет четкую социальную направленность и гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

"Для нас это защищенные статьи расходов, и все они сохраняются. Запланированная доля расходов в 2021 году на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру вместе составляют более двух третей, почти 70% всего бюджета", - подчеркнул губернатор.

Несмотря ни на какие трудности, продолжится выполнение обязательств по фонду оплаты труда работников социальной сферы, по выплатам и пособиям. "Более того, обязательно исполним решение об индексации с 1 января 2021 года ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также о повышении минимального размера оплаты труда. Мы увеличиваем, а не сокращаем средства в текущий непростой период на эти выплаты", - отметил глава региона.

В проекте областного бюджета на оказание комплекса мер социальной поддержки граждан в 2021 году зарезервировано на 2 млрд руб. больше, чем в 2020-м. Это на 5 млрд руб. больше, чем в 2019-м. В целом, объем обязательств социальной поддержки населения в 2021 году по сравнению с некризисным 2019-м вырастет почти на треть (28,5%).

"В трудной ситуации мы своих не бросаем. По-самарски - именно так. Не "кидать", а поддерживать людей в самой сложной ситуации. Не лишать их выплат, к которым они привыкли и на которые рассчитывают, а возвращать и увеличивать", - добавил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, несмотря на все сложности, бюджет на три года все же остается бюджетом развития. 

"Благодаря серьезному заделу в 2018-2019 гг. нам удалось создать условия, смягчившие внезапные удары 2020-го. Удалось заложить фундамент для оперативного преодоления негативных последствий. В первую очередь это относится к снижению госдолга, которое позволило нам сохранить устойчивость региональных финансов. В 2021 году начнется реализация программы по модернизации первичного звена здравоохранения на период до 2025-го. Напомним, это решение было принято президентом РФ на заседании Госсовета по итогам обсуждения в конце прошлого года. В его рамках продолжатся модернизация, капремонт и оснащение медучреждений", - пояснил губернатор.

Главный областной финансовый документ будет передан в Самарскую губернскую думу, и над ним начнут работать в комитетах.

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