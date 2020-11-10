В бюджете региона будут сохранены все социальные обязательства

Во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании кабинета министров были представлены ключевые характеристики бюджета на ближайшие три года. Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, проект бюджета сохраняет четкую социальную направленность и гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

"Для нас это защищенные статьи расходов, и все они сохраняются. Запланированная доля расходов в 2021 году на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру вместе составляют более двух третей, почти 70% всего бюджета", - подчеркнул губернатор.

Несмотря ни на какие трудности, продолжится выполнение обязательств по фонду оплаты труда работников социальной сферы, по выплатам и пособиям. "Более того, обязательно исполним решение об индексации с 1 января 2021 года ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, а также о повышении минимального размера оплаты труда. Мы увеличиваем, а не сокращаем средства в текущий непростой период на эти выплаты", - отметил глава региона.

В проекте областного бюджета на оказание комплекса мер социальной поддержки граждан в 2021 году зарезервировано на 2 млрд руб. больше, чем в 2020-м. Это на 5 млрд руб. больше, чем в 2019-м. В целом, объем обязательств социальной поддержки населения в 2021 году по сравнению с некризисным 2019-м вырастет почти на треть (28,5%).

"В трудной ситуации мы своих не бросаем. По-самарски - именно так. Не "кидать", а поддерживать людей в самой сложной ситуации. Не лишать их выплат, к которым они привыкли и на которые рассчитывают, а возвращать и увеличивать", - добавил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, несмотря на все сложности, бюджет на три года все же остается бюджетом развития.

"Благодаря серьезному заделу в 2018-2019 гг. нам удалось создать условия, смягчившие внезапные удары 2020-го. Удалось заложить фундамент для оперативного преодоления негативных последствий. В первую очередь это относится к снижению госдолга, которое позволило нам сохранить устойчивость региональных финансов. В 2021 году начнется реализация программы по модернизации первичного звена здравоохранения на период до 2025-го. Напомним, это решение было принято президентом РФ на заседании Госсовета по итогам обсуждения в конце прошлого года. В его рамках продолжатся модернизация, капремонт и оснащение медучреждений", - пояснил губернатор.

Главный областной финансовый документ будет передан в Самарскую губернскую думу, и над ним начнут работать в комитетах.