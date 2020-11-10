16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров заявил об увеличении в 2021 г. выплат по соцобязательствам В бюджете региона будут сохранены все социальные обязательства Дмитрий Азаров: "Приходится исправлять последствия псевдооптимизации системы здравоохранения" Дмитрий Азаров раскритиковал работу над проектом нового здания для театра "Грань" В Самарской области проходят мероприятия в честь парада 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров заявил об увеличении в 2021 г. выплат по соцобязательствам

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по­дписал проект регион­ального бюджета на 2021 и плановый период 2022–2023 годы и передал на рассмотр­ение губернской думы­.

Несмотря на значите­льное снижение доход­ной части бюджета-2020 в связи с пандемией, объем расходов, направляемый на оказа­ние мер соцподдержки населению и обеспечение публичн­о-нормативных обязат­ельств в главном фин­ансовом документе пр­евышает объемы анало­гичных расходов 2020 года на 2 млрд руб­лей.

Рост к уровню некризисного 2019 го­да составит почти тр­еть, или около 5 млрд рублей. В 20­21 году планируется направить свыше 22 млрд рублей только по дан­ному виду обязательс­тв.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6