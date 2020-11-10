Дмитрий Азаров заявил об увеличении в 2021 г. выплат по соцобязательствам

Во вторник, 10 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал проект регионального бюджета на 2021 и плановый период 2022–2023 годы и передал на рассмотрение губернской думы.
Несмотря на значительное снижение доходной части бюджета-2020 в связи с пандемией, объем расходов, направляемый на оказание мер соцподдержки населению и обеспечение публично-нормативных обязательств в главном финансовом документе превышает объемы аналогичных расходов 2020 года на 2 млрд рублей.
Рост к уровню некризисного 2019 года составит почти треть, или около 5 млрд рублей. В 2021 году планируется направить свыше 22 млрд рублей только по данному виду обязательств.