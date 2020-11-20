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Малый бизнес Экономическая политика

Гарантийный фонд Самарской области оказал поддержку предпринимателям почти на 300 млн рублей

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гарантийный фонд Самарской области предлагает предпринимателям региона, которым нужны средства на развитие или текущие потребности бизнеса, льготные микрозаймы — пять антикризисных программ, ставка по которым не превышает 4,25%.

Главная особенность этих программ — оперативное принятие решений. Уже на следующий день после подачи пакета документов любой предприниматель, независимо от сферы его деятельности, может получить "дешевые деньги".

Созданию комфортных условий для ведения бизнеса сегодня в регионе уделяется особое внимание. "Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

"Гарантийный фонд выдал уже 178 займов на общую сумму 291 млн рублей. Мы постарались учесть все аспекты, поэтому кроме низких ставок максимально упростили процедуру оформления, в том числе сбора пакета документов и финансового анализа. Документы можно подать дистанционно — этого будет достаточно для получения предварительного решения, которое специалисты ГФСО принимают максимально оперативно", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из получателей микрозайма стал владелец сети кофеен "Хюггешная" Дмитрий Сидухин. Первую кофейню он открыл в 2018 году, в парке Гагарина, позже там появилась вторая точка. И в период пандемии предприниматель смог сохранить свое предприятие — ему помогли меры господдержки, принятые в этот период на федеральном и региональном уровнях.

"Как представители пострадавшей отрасли, мы получили субсидию на неотложные нужды и на дезинфицирующие мероприятия. Кроме того, обратились за микрозаймом в Гарантийный фонд", — рассказал Дмитрий Сидухин. Благодаря льготным средствам предприниматель решился на открытие новой торговой точки формата "возьми с собой" на ул. Ленинградской.

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